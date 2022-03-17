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Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли - РИА Новости, 17.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778577234.html
Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли
Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли - РИА Новости, 17.03.2022
Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли
Американский стриминговый сервис Netflix сообщил в Twitter, что сериал "Слуга народа" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли станет... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:23
2022-03-17T02:23
в мире
сша
netflix
владимир зеленский
слуга народа (сериал)
украина
культура
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix сообщил в Twitter, что сериал "Слуга народа" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли станет доступным для просмотра на территории США.В сервисе также кратко напомнили своим подписчикам сюжет шоу.Согласно сайту студии "Квартал 95", Netflix приобрел права на сериал с Зеленским еще в 2016 году.В телешоу Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.Как заявил РИА Новости лидер украинской партии "Наши", экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, сформировавшийся в головах украинцев образ Голобородько впоследствии помог Зеленскому победить на выборах президента в 2019 году. При этом уже спустя год он оказался "тем же Порошенко, только трезвым и в глаженом костюме".
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в мире, сша, netflix, владимир зеленский, слуга народа (сериал), украина
02:23 17.03.2022
 
Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли

Сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским вновь стал доступен на Netflix в США

© Квартал-95 (2015) Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
© Квартал-95 (2015)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix сообщил в Twitter, что сериал "Слуга народа" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли станет доступным для просмотра на территории США.
"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в Штатах", — говорится на странице компании.
В сервисе также кратко напомнили своим подписчикам сюжет шоу.
Согласно сайту студии "Квартал 95", Netflix приобрел права на сериал с Зеленским еще в 2016 году.
В телешоу Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
Как заявил РИА Новости лидер украинской партии "Наши", экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, сформировавшийся в головах украинцев образ Голобородько впоследствии помог Зеленскому победить на выборах президента в 2019 году. При этом уже спустя год он оказался "тем же Порошенко, только трезвым и в глаженом костюме".
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КультураВ миреСШАNetflixВладимир ЗеленскийСлуга народа (сериал)Украина
 
 
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