https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778577234.html

Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли

Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли - РИА Новости, 17.03.2022

Американцам покажут сериал с Зеленским в главной роли

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил в Twitter, что сериал "Слуга народа" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли станет... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:23

2022-03-17T02:23

2022-03-17T02:23

в мире

сша

netflix

владимир зеленский

слуга народа (сериал)

украина

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/31/1549213170_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_67aa02dc09664b75d7095ebcca90db5c.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix сообщил в Twitter, что сериал "Слуга народа" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли станет доступным для просмотра на территории США.В сервисе также кратко напомнили своим подписчикам сюжет шоу.Согласно сайту студии "Квартал 95", Netflix приобрел права на сериал с Зеленским еще в 2016 году.В телешоу Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.Как заявил РИА Новости лидер украинской партии "Наши", экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, сформировавшийся в головах украинцев образ Голобородько впоследствии помог Зеленскому победить на выборах президента в 2019 году. При этом уже спустя год он оказался "тем же Порошенко, только трезвым и в глаженом костюме".

https://ria.ru/20210428/serial-1730262182.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, сша, netflix, владимир зеленский, слуга народа (сериал), украина