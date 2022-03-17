23:55 17.03.2022 (обновлено: 00:10 18.03.2022)
Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине
Небензя: Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству", — сказал Небензя.
Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17.00 мск.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.