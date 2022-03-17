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Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине
Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине
Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:55
2022-03-18T00:10
сша
россия
украина
дмитрий полянский
министерство обороны сша
оон
василий небензя
в мире
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17.00 мск.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.
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сша, россия, украина, дмитрий полянский, министерство обороны сша, оон, василий небензя, в мире
23:55 17.03.2022 (обновлено: 00:10 18.03.2022)
 
Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Небензя: Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству", — сказал Небензя.

Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17.00 мск.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
СШАРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийМинистерство обороны СШАООНВасилий НебензяВ мире
 
 
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