https://ria.ru/20220317/zasedanie-1778756740.html

Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T23:55

2022-03-17T23:55

2022-03-18T00:10

сша

россия

украина

дмитрий полянский

министерство обороны сша

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василий небензя

в мире

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17.00 мск.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

сша, россия, украина, дмитрий полянский, министерство обороны сша, оон, василий небензя, в мире