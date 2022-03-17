https://ria.ru/20220317/zasedanie-1778573530.html

США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине

США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 17.03.2022

США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T00:34

2022-03-17T00:34

2022-03-17T07:35

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ООН, 17 мар — РИА Новости. Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при ООН.Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заседание просят провести в четверг во второй половине дня. По словам собеседника агентства, заседание должно быть посвящено гуманитарной ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html

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Никита Стома

в мире, сша, норвегия, ирландия, совет безопасности оон, великобритания, оон