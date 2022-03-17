https://ria.ru/20220317/zasedanie-1778573530.html
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T00:34
2022-03-17T00:34
2022-03-17T07:35
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ООН, 17 мар — РИА Новости. Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при ООН.Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заседание просят провести в четверг во второй половине дня. По словам собеседника агентства, заседание должно быть посвящено гуманитарной ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, норвегия, ирландия, совет безопасности оон, великобритания, оон
00:34 17.03.2022 (обновлено: 07:35 17.03.2022)
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Британская миссия при ООН: некоторые страны Запада запросили заседание СБ ООН по Украине