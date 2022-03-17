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США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 17.03.2022
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T00:34
2022-03-17T07:35
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ООН, 17 мар — РИА Новости. Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при ООН.Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заседание просят провести в четверг во второй половине дня. По словам собеседника агентства, заседание должно быть посвящено гуманитарной ситуации на Украине.
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в мире, сша, норвегия, ирландия, совет безопасности оон, великобритания, оон
00:34 17.03.2022 (обновлено: 07:35 17.03.2022)
 
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Британская миссия при ООН: некоторые страны Запада запросили заседание СБ ООН по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 17 мар — РИА Новости. Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в Twitter британской миссии при ООН.
"Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине", — говорится в сообщении.
Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заседание просят провести в четверг во второй половине дня. По словам собеседника агентства, заседание должно быть посвящено гуманитарной ситуации на Украине.
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В миреСШАНорвегияИрландияСовет Безопасности ООНВеликобританияООН
 
 
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