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"Скрывать нет смысла". Куда исчез главный "защитник Москвы"

"Скрывать нет смысла". Куда исчез главный "защитник Москвы" - РИА Новости, 17.03.2022

"Скрывать нет смысла". Куда исчез главный "защитник Москвы"

Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Мощи святого, как считали верующие, оберегали столицу от бед. Однако 90 лет назад... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:00

2022-03-17T08:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Мощи святого, как считали верующие, оберегали столицу от бед. Однако 90 лет назад бесследно исчезли. Ищут до сих пор. О судьбе реликвии — в материале РИА Новости.Мудрый правительЕжедневно сотни паломников стекаются в Данилов монастырь, возвращенный советской властью Русской православной церкви раньше других.Эта обитель была первой в столице. Основал ее князь Даниил, сын Александра Невского.Молодому правителю Москва досталась по наследству. В конце XIII века тут была настоящая глушь. Но княжич проявил недюжинный талант: за считанные годы его удел стал конкурентом Новгороду и Твери.В Золотой Орде Даниила считали одним из наиболее могущественных правителей на Руси. А князь решил полностью отречься от мира. "И скончался он, — свидетельствует Лаврентьевская летопись, — на Москве в своей отчине, в чернецех и в схиме". Произошло это 17 марта 1303-го.Немало удивила горожан и его последняя воля: похоронить в основанном им монастыре. Более того, как гласит житие, "по глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище".Спустя 30 лет сын Даниила, Иван Калита, перенес отцовскую обитель в Кремль. А про могилу попросту забыли. До одного невероятного события.Странствующая святыняПо преданию, великий московский князь Иван III, потомок Калиты, однажды проезжал мимо погоста на месте Данилова монастыря. Внезапно один из охранников государя упал с лошади и потерял сознание. Очнувшись, поведал о видении."Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл", — молвил стражнику человек в монашеских одеждах.И указал точное место погребения. Иван III повелел служить там панихиды по прародителю. Примеру последовали и преемники.В середине XVI столетия царь Иван Грозный вернул Данилову обитель на прежнее место, где был погребен предок. Рядом построил храм Семи Вселенских Соборов. Век спустя останки первого московского князя перенесли туда. Тогда же святого официально нарекли небесным покровителем столицы.В XVIII-XIX веках мощи кочевали из одного монастырского храма в другой. В 1917-м их поместили в Троицком соборе. Правда, ненадолго.Спустя 13 лет главный храм обители закрыли. Большевики выносили утварь с иконами, которых было очень много. "Извлечение артефактов" растянулось на несколько дней.Под угрозой была и рака (гробница) с мощами Даниила. И иноки пошли на риск."Они отнесли мощи преподобного в храм Воскресения Словущего, который находился недалеко от монастырских стен", — говорит протоиерей Игорь Якимчук.Это делали торжественно — с крестным ходом и пением гимнов. Но в то же время без особых объяснений — чтобы святыню не отняли."Воспоминаний очевидцев очень мало. Поэтому, например, мы не знаем точно, как выглядела рака с мощами и где она стояла в храме", — отмечает протоиерей.В 1932-м реликвия исчезла из храма. Как, кто вынес, куда — на эти вопросы в документах ответов нет.Раздали или спряталиПо одной из версий, святыню увезли большевики. Однако все изъятые государством церковные артефакты брали на учет, а мощи Даниила Московского нигде не упоминаются.Согласно другой теории, монахи, зная, что рано или поздно власти придут за реликвией, раздали останки прихожанам.Подтверждает это то, что некоторые частицы оказались за рубежом. Например, одну из них в 1995-м вернул известный богослов Американской церкви Иоанн Мейендорф. К нему святыня попала от академика Дмитрия Лихачева. А тому, в свою очередь, ее передал некий архиерей, знавший братию Данилова монастыря.До этого из США привозили еще несколько частей. У всех похожая история: хранились у священников. Однако и у этой версии есть изъян."Если бы мощи в 1930-е раздали верующим, то в 1990-е, когда положение Церкви в России стало более прочным, скрывать святыню не стали бы. Ее бы обязательно вернули. Но этого не произошло", — указывает протоиерей Игорь Якимчук.Он уточняет: о судьбе мощей знал лишь узкий круг монахов. Почти всех в годы сталинского террора сослали в лагеря, некоторых расстреляли. Вполне возможно, что иноки спрятали останки либо под храмом Воскресения Словущего, либо под стенами Даниловой обители.Не исключено, что они до сих пор там. Ведь, по словам священника, археологи изучили территорию Данилова монастыря далеко не полностью. Судьба главной столичной святыни — тайна, которую еще предстоит разгадать.

https://ria.ru/20220312/monastyr-1777729020.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иван iii, иван грозный, александр невский, сша, москва, россия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение