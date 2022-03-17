https://ria.ru/20220317/zaschita-1778618695.html

Европа обретет истинную защиту в союзе с Россией

В Китае назвали единственный способ обеспечить безопасность России и Европы - РИА Новости, 17.03.2022

Европа обретет истинную защиту в союзе с Россией

Вся Европа чувствуют себя беззащитной из-за установленного США механизма безопасности, Об этом рассказал директор Института международных исследований при... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:35

2022-03-17T11:35

2022-03-17T11:35

в мире

китай

евросоюз

нато

сша

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вся Европа чувствуют себя беззащитной из-за установленного США механизма безопасности, Об этом рассказал директор Института международных исследований при Китайском народном университете Ван Ивэй в интервью Global Times.В этих условиях Москва была вынуждена дать отпор, который спровоцировал социальные и экономические проблемы в ЕС, но при этом сыграл на руку США, отметил эксперт.По его словам, европейцам приходится финансировать американский ВПК, приобретая оружие в то время, как США продолжают усиливать свое военное присутствие в регионе."Американские производители вооружений будут продолжать наживаться на европейских клиентах до тех пор, пока не решится проблема российской безопасности", — считает Ван Ивэй.Он делает вывод, что избавление от НАТО позволит России и ЕС создать сообщество коллективного будущего, выгодное для них обоих из-за существующей взаимозависимости.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778571300.html

китай

сша

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, китай, евросоюз, нато, сша, россия