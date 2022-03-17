https://ria.ru/20220317/zarazhenie-1778602781.html

В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей - РИА Новости, 17.03.2022

В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:32

2022-03-17T10:32

2022-03-17T11:08

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

харьков

нато

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:85:2000:1211_1920x0_80_0_0_986717228f4ab52e95b322975c5bb17f.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он пояснил, что специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий."В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", — добавил генерал.Как подчеркнул Конашенков, имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США.Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.Он подчеркнул, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html

сша

россия

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, харьков, нато, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков