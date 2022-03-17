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В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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https://ria.ru/20220317/zarazhenie-1778602781.html
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей - РИА Новости, 17.03.2022
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей
США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:32
2022-03-17T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
харьков
нато
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он пояснил, что специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий."В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", — добавил генерал.Как подчеркнул Конашенков, имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США.Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.Он подчеркнул, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.
https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html
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сша, россия, харьков, нато, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:32 17.03.2022 (обновлено: 11:08 17.03.2022)
 
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

Минобороны РФ: США в биолаборатории в Харькове изучали заражение людей через летучих мышей

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий.
Табличка на лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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"В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", — добавил генерал.
Как подчеркнул Конашенков, имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США.
Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.
Он подчеркнул, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:16
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияХарьковНАТОВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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