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Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2022
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Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2022
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:13
2022-03-17T16:13
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой."На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тысяч наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 миллиардов рублей. При этом в тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", - сказал министр на брифинге.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
16:13 17.03.2022
 
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян

Глава Минтруда Котяков: меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.
"На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тысяч наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 миллиардов рублей. При этом в тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", - сказал министр на брифинге.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:53
В России расширят полномочия службы занятости
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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