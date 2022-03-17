https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778690039.html
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2022
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:13
2022-03-17T16:13
2022-03-17T16:13
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой."На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тысяч наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 миллиардов рублей. При этом в тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", - сказал министр на брифинге.
https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян
Глава Минтруда Котяков: меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян