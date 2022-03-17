https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778690039.html

Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян

Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2022

Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян

Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:13

2022-03-17T16:13

2022-03-17T16:13

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой."На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тысяч наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 миллиардов рублей. При этом в тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", - сказал министр на брифинге.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия