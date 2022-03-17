https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778671977.html

Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости

Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости - РИА Новости, 17.03.2022

Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости

Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:06

2022-03-17T15:06

2022-03-17T15:06

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Одобрен ряд первоочередных мер в части поддержки занятости. На этом этапе основная поддержка – предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу", - отметила вице-премьер на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.Региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы уже обсуждали это с руководителями регионов: необходимо в кратчайшие сроки составить региональные планы по восстановлению занятости", - сказала Голикова в приветственном слове к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.По ее словам, для этого необходимо, в частности, оценить все риски и сформировать планы, которые позволят сохранить занятость россиян и выйти на обычный уровень деловой активности в максимально сжатые сроки.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу при возникновении угрозы увольнения.Она попросила занять проактивную позицию при работе с гражданами."Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения. Такие полномочия службам занятости будут даны. Мы должны обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу максимальному числу граждан, которые могут столкнуться с необходимостью оставить текущее место работы", - следует из приветствия вице-премьера на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

https://ria.ru/20220317/pravitelstvo-1778657701.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, татьяна голикова, общество