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Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости - РИА Новости, 17.03.2022
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Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости
Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости - РИА Новости, 17.03.2022
Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости
Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:06
2022-03-17T15:06
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Одобрен ряд первоочередных мер в части поддержки занятости. На этом этапе основная поддержка – предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу", - отметила вице-премьер на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.Региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы уже обсуждали это с руководителями регионов: необходимо в кратчайшие сроки составить региональные планы по восстановлению занятости", - сказала Голикова в приветственном слове к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.По ее словам, для этого необходимо, в частности, оценить все риски и сформировать планы, которые позволят сохранить занятость россиян и выйти на обычный уровень деловой активности в максимально сжатые сроки.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу при возникновении угрозы увольнения.Она попросила занять проактивную позицию при работе с гражданами."Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения. Такие полномочия службам занятости будут даны. Мы должны обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу максимальному числу граждан, которые могут столкнуться с необходимостью оставить текущее место работы", - следует из приветствия вице-премьера на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html
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россия, татьяна голикова, общество
15:06 17.03.2022
 
Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости

Вице-премьер Голикова: в России одобрили первоочередные меры по поддержке занятости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Одобрен ряд первоочередных мер в части поддержки занятости. На этом этапе основная поддержка – предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу", - отметила вице-премьер на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:53
В России расширят полномочия службы занятости
Региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы уже обсуждали это с руководителями регионов: необходимо в кратчайшие сроки составить региональные планы по восстановлению занятости", - сказала Голикова в приветственном слове к участникам VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
По ее словам, для этого необходимо, в частности, оценить все риски и сформировать планы, которые позволят сохранить занятость россиян и выйти на обычный уровень деловой активности в максимально сжатые сроки.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу при возникновении угрозы увольнения.
Она попросила занять проактивную позицию при работе с гражданами.
"Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения. Такие полномочия службам занятости будут даны. Мы должны обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу максимальному числу граждан, которые могут столкнуться с необходимостью оставить текущее место работы", - следует из приветствия вице-премьера на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:56
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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