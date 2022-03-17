Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/yaponiya-1778632617.html
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине
Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:29
2022-03-17T12:35
в мире
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777742924_0:48:3004:1738_1920x0_80_0_0_3042b9d287713ea4020240f42882620f.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сначала она (Япония) безоговорочно следует, плетется в хвосте санкционной и информационной войны, которая была развязана против России Соединенными Штатами Америки и ЕС, а затем позволяет иностранным представителям под видом дипломатов заниматься вербовкой на ее же японской территории японских граждан в зарубежные наемники... Хотелось бы просто предупредить сразу, что только японская сторона будет нести ответственность за жизнь своих соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские их друзья", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
россия
япония
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777742924_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_ae087b0fc84d7c99f7e8c87efd0a6c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
12:29 17.03.2022 (обновлено: 12:35 17.03.2022)
 
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине

МИД: Россия предупреждает Токио об ответственности за жизни японских наемников на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ
Боец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сначала она (Япония) безоговорочно следует, плетется в хвосте санкционной и информационной войны, которая была развязана против России Соединенными Штатами Америки и ЕС, а затем позволяет иностранным представителям под видом дипломатов заниматься вербовкой на ее же японской территории японских граждан в зарубежные наемники... Хотелось бы просто предупредить сразу, что только японская сторона будет нести ответственность за жизнь своих соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские их друзья", - сказала Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:41
Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал
 
В миреРоссияЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала