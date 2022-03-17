https://ria.ru/20220317/yaponiya-1778632617.html

МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине

МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине

Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:29

2022-03-17T12:29

2022-03-17T12:35

в мире

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сначала она (Япония) безоговорочно следует, плетется в хвосте санкционной и информационной войны, которая была развязана против России Соединенными Штатами Америки и ЕС, а затем позволяет иностранным представителям под видом дипломатов заниматься вербовкой на ее же японской территории японских граждан в зарубежные наемники... Хотелось бы просто предупредить сразу, что только японская сторона будет нести ответственность за жизнь своих соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские их друзья", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

россия

япония

украина

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин