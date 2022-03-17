12:29 17.03.2022 (обновлено: 12:35 17.03.2022)
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине
МИД: Россия предупреждает Токио об ответственности за жизни японских наемников на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ
Боец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Токио не пресекает набор японских граждан для участия в боевых действиях на Украине, Россия предупреждает об ответственности Японии за их жизни, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сначала она (Япония) безоговорочно следует, плетется в хвосте санкционной и информационной войны, которая была развязана против России Соединенными Штатами Америки и ЕС, а затем позволяет иностранным представителям под видом дипломатов заниматься вербовкой на ее же японской территории японских граждан в зарубежные наемники... Хотелось бы просто предупредить сразу, что только японская сторона будет нести ответственность за жизнь своих соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские их друзья", - сказала Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.