https://ria.ru/20220317/vysylka-1778631976.html
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии
РФ СЧИТАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ШАГОМ ВЫСЫЛКУ СЛОВАКИЕЙ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТИТ НА ЭТО – МИД РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:24
2022-03-17T12:24
2022-03-17T12:24
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РФ СЧИТАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ШАГОМ ВЫСЫЛКУ СЛОВАКИЕЙ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТИТ НА ЭТО – МИДРИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Материал дополняется
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии
В МИД назвали высылку троих дипломатов из Словакии недружественным шагом