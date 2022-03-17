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В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии - РИА Новости, 17.03.2022
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В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии
РФ СЧИТАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ШАГОМ ВЫСЫЛКУ СЛОВАКИЕЙ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТИТ НА ЭТО – МИД РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:24
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РФ СЧИТАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ШАГОМ ВЫСЫЛКУ СЛОВАКИЕЙ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТИТ НА ЭТО – МИДРИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Материал дополняется
12:24 17.03.2022
 
В МИД пообещали ответить на высылку троих дипломатов из Словакии

В МИД назвали высылку троих дипломатов из Словакии недружественным шагом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Вид на исторический центр Братиславы
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РФ СЧИТАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ШАГОМ ВЫСЫЛКУ СЛОВАКИЕЙ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТИТ НА ЭТО – МИД
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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