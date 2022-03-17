https://ria.ru/20220317/voyna-1778681861.html

В офисе Зеленского пригрозили России и Белоруссии "рельсовой войной"

В офисе Зеленского пригрозили России и Белоруссии "рельсовой войной" - РИА Новости, 17.03.2022

В офисе Зеленского пригрозили России и Белоруссии "рельсовой войной"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович угрожает устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:45

2022-03-17T15:45

2022-03-17T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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россия

алексей арестович

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович угрожает устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России."А не хотим ли мы на юге устроить тотальную "рельсовую войну": снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение", - сказал Арестович в видеообращении в соцсети Facebook, ранее скорректировавшей свои правила и сделавшей возможными призывы к насилию в отношении российских военных.Арестович также обратился к белорусам и призвал их совершать преступления, организовывать диверсии на железных дорогах Белоруссии, по которым, по его мнению, также перебрасываются российские силы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html

https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, белоруссия, россия, алексей арестович , ситуация в днр и лнр