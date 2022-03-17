https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html
Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму - РИА Новости, 17.03.2022
Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T00:45
2022-03-17T00:45
2022-03-17T01:00
общество
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью "Известиям".Во время проводимой с 24 февраля спецоперации России на Украине Минобороны удалось разблокировать этот канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. Сейчас специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.Он также отметил, что возобновление работы канала "во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию" в регионе.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.На сегодняшний день вода самотеком уже дошла до Крыма. Самое крупное водохранилище полуострова, Чернореченское, обеспечивающее водоснабжение севастопольского региона, заполнилось более чем на 94 процента.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
00:45 17.03.2022 (обновлено: 01:00 17.03.2022)
Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Аксенов: восстановление Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды