https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму

Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму - РИА Новости, 17.03.2022

Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T00:45

2022-03-17T00:45

2022-03-17T01:00

общество

россия

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью "Известиям".Во время проводимой с 24 февраля спецоперации России на Украине Минобороны удалось разблокировать этот канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. Сейчас специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.Он также отметил, что возобновление работы канала "во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию" в регионе.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.На сегодняшний день вода самотеком уже дошла до Крыма. Самое крупное водохранилище полуострова, Чернореченское, обеспечивающее водоснабжение севастопольского региона, заполнилось более чем на 94 процента.

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)