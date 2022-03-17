Глава ЛНР посетил освобожденный город Счастье
Глава ЛНР Пасечник и представители "Единой России" посетили освобожденный город Счастье
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник посетили с рабочим визитом освобожденный город Счастье, сообщили в четверг в администрации главы республики.
"Работы здесь очень много. Первое, что мы должны сделать – восстановить подачу тепла. Тепло на город подается с Луганской ТЭС, которая еще остается заминированной (частично – ред.), поэтому нами проводится активная работа по ее разминированию. Еще одна проблема – восстановление разрушенного жилья – этим мы также, безусловно, будем заниматься", - сказал глава ЛНР.
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Вместе с Пасечником в город Счастье прибыли первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, депутат госдумы РФ от "Единой России" Дмитрий Саблин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Представители партии доставили в город гуманитарный груз от "Единой России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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