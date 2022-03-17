https://ria.ru/20220317/virusy-1778684607.html
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 17.03.2022
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:53
2022-03-17T15:53
2022-03-17T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
оон
в мире
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."С 2016 года - момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) - США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов.Он отметил, что в целях контроля Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.
https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777059898_0:0:1912:1433_1920x0_80_0_0_3f01fd11028fb064294f1e3727f68925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, оон, в мире, вооруженные силы рф
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ
Генерал-лейтенант Кириллов: США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам