https://ria.ru/20220317/virusy-1778684607.html

США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ

США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 17.03.2022

США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ

США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:53

2022-03-17T15:53

2022-03-17T15:53

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."С 2016 года - момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) - США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов.Он отметил, что в целях контроля Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.

https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, украина, оон, в мире, вооруженные силы рф