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США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/virusy-1778684607.html
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 17.03.2022
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:53
2022-03-17T15:53
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."С 2016 года - момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) - США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов.Он отметил, что в целях контроля Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.
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сша, украина, оон, в мире, вооруженные силы рф
15:53 17.03.2022
 
США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам, заявили в РХБЗ

Генерал-лейтенант Кириллов: США и Украина сознательно умалчивают о проектах по вирусам

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. США и Украина сознательно умалчивают о проектах по изучению вирусов, нарушая Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"С 2016 года - момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) - США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов.
Он отметил, что в целях контроля Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.
Костюмы биологической защиты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 09:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАУкраинаООНВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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