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Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/vetnam-1778590436.html
Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов
Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов - РИА Новости, 17.03.2022
Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов
Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, в том числе РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:11
2022-03-17T09:14
туризм
вьетнам
новости - туризм
в мире
россия
норвегия
финляндия
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, в том числе России, без учета статуса вакцинации въезжающих.Об этом говорится в обнародованном в среду и четверг приказе министерства здравоохранения страны, который был подписан 15 марта.По новым правилам, для въезда во Вьетнам воздушным путем иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета, говорится в документе. Сохраняется требование об обязательной медицинской страховке с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.Турист обязан обращать внимание на собственное самочувствие и в случае появления симптомов простуды сообщать о них медицинским властям страны через мобильное приложение PC-COVID, которое он должен скачать в свое мобильное устройство по прибытии во Вьетнам.Несмотря на то, что ежедневное количество заражений коронавирусной инфекцией во Вьетнаме пока остается высоким, доминирующим штаммом является штамм "омикрон", и количество госпитализаций и случаев тяжелого течения болезни невелико и продолжает уменьшаться, говорится в документе.Уровень полной вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения страны составляет более 98%.14-дневный безвизовой въезд во Вьетнам теперь разрешен, как и до пандемии COVID-19, гражданам 13 стран: Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Белоруссии."Вьетнам с ноября прошлого года постепенно открывал возможность въезда для иностранных туристов, но до сих пор это были "туристические пузыри", отдельные зоны, куда люди заезжали по групповым пакетным турам. Индивидуальных путешественников было немного, в том числе и среди россиян, так как безвизовой въезд еще не был открыт", - рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин."Теперь въезд для россиян открыт на тех же условиях, практически, как те, которые существовали до пандемии. В отличие от других направлений в Азии, авиасообщение Вьетнама и России сейчас не прерывается, так как авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять регулярные рейсы в Москву из Ханоя и собирается увеличивать их количество", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220214/vetnam-1772673245.html
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вьетнам, новости - туризм, в мире, россия, норвегия, финляндия, коронавирус covid-19, vietnam airlines
09:11 17.03.2022 (обновлено: 09:14 17.03.2022)
 
Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов

Во Вьетнаме разрешили принимать туристов, в том числе российских, без учета вакцинации

© Pixabay / vietnam-ltХрамовый комплекс Понагар во Вьетнаме
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Pixabay / vietnam-lt
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
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БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, в том числе России, без учета статуса вакцинации въезжающих.
Об этом говорится в обнародованном в среду и четверг приказе министерства здравоохранения страны, который был подписан 15 марта.
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По новым правилам, для въезда во Вьетнам воздушным путем иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета, говорится в документе. Сохраняется требование об обязательной медицинской страховке с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.
Турист обязан обращать внимание на собственное самочувствие и в случае появления симптомов простуды сообщать о них медицинским властям страны через мобильное приложение PC-COVID, которое он должен скачать в свое мобильное устройство по прибытии во Вьетнам.
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Несмотря на то, что ежедневное количество заражений коронавирусной инфекцией во Вьетнаме пока остается высоким, доминирующим штаммом является штамм "омикрон", и количество госпитализаций и случаев тяжелого течения болезни невелико и продолжает уменьшаться, говорится в документе.
Уровень полной вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения страны составляет более 98%.
14-дневный безвизовой въезд во Вьетнам теперь разрешен, как и до пандемии COVID-19, гражданам 13 стран: Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Белоруссии.
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Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России
"Вьетнам с ноября прошлого года постепенно открывал возможность въезда для иностранных туристов, но до сих пор это были "туристические пузыри", отдельные зоны, куда люди заезжали по групповым пакетным турам. Индивидуальных путешественников было немного, в том числе и среди россиян, так как безвизовой въезд еще не был открыт", - рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин.
"Теперь въезд для россиян открыт на тех же условиях, практически, как те, которые существовали до пандемии. В отличие от других направлений в Азии, авиасообщение Вьетнама и России сейчас не прерывается, так как авиакомпания Vietnam Airlines продолжает выполнять регулярные рейсы в Москву из Ханоя и собирается увеличивать их количество", - добавил дипломат.
 
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