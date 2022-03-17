https://ria.ru/20220317/venesuela-1778700094.html

Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом

Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом - РИА Новости, 17.03.2022

Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом

Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:00

2022-03-17T17:00

2022-03-17T18:10

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над увеличением частоты этих рейсов, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса."Маршрут между Москвой и Каракасом был открыт нашей авиакомпанией Conviasa в мае 2021 года, и, несмотря на санкционные решения против наших братьев и союзников Российской Федерации, Conviasa не прекратила оказывать услуги. Напротив, министр туризма Али Падрон обсуждает вопросы, связанные с увеличением частоты полетов между Москвой и Каракасом", - сказал он.Посол подчеркнул, что, несмотря на давление, которое Россия испытывает в связи с ситуацией на Украине, сотрудничество между Каракасом и Москвой в других сферах также продолжает развиваться.

https://ria.ru/20220314/kultura-1778094297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, венесуэла, каракас, в мире, новости - туризм