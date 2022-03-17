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Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/venesuela-1778700094.html
Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом
Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом - РИА Новости, 17.03.2022
Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом
Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:00
2022-03-17T18:10
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над увеличением частоты этих рейсов, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса."Маршрут между Москвой и Каракасом был открыт нашей авиакомпанией Conviasa в мае 2021 года, и, несмотря на санкционные решения против наших братьев и союзников Российской Федерации, Conviasa не прекратила оказывать услуги. Напротив, министр туризма Али Падрон обсуждает вопросы, связанные с увеличением частоты полетов между Москвой и Каракасом", - сказал он.Посол подчеркнул, что, несмотря на давление, которое Россия испытывает в связи с ситуацией на Украине, сотрудничество между Каракасом и Москвой в других сферах также продолжает развиваться.
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москва, россия, венесуэла, каракас, в мире, новости - туризм
17:00 17.03.2022 (обновлено: 18:10 17.03.2022)
 
Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом

Посол Венесуэлы в России: республика увеличит число авиарейсов между Москвой и Каракасом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над увеличением частоты этих рейсов, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Маршрут между Москвой и Каракасом был открыт нашей авиакомпанией Conviasa в мае 2021 года, и, несмотря на санкционные решения против наших братьев и союзников Российской Федерации, Conviasa не прекратила оказывать услуги. Напротив, министр туризма Али Падрон обсуждает вопросы, связанные с увеличением частоты полетов между Москвой и Каракасом", - сказал он.
Посол подчеркнул, что, несмотря на давление, которое Россия испытывает в связи с ситуацией на Украине, сотрудничество между Каракасом и Москвой в других сферах также продолжает развиваться.
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