17:00 17.03.2022 (обновлено: 18:10 17.03.2022)
Венесуэла увеличит число рейсов между Москвой и Каракасом
Посол Венесуэлы в России: республика увеличит число авиарейсов между Москвой и Каракасом
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Венесуэла активно работает не только над сохранением авиамаршрута между Москвой и Каракасом, который выполняет флагманский авиаперевозчик Conviasa, но и над увеличением частоты этих рейсов, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Маршрут между Москвой и Каракасом был открыт нашей авиакомпанией Conviasa в мае 2021 года, и, несмотря на санкционные решения против наших братьев и союзников Российской Федерации, Conviasa не прекратила оказывать услуги. Напротив, министр туризма Али Падрон обсуждает вопросы, связанные с увеличением частоты полетов между Москвой и Каракасом", - сказал он.
Посол подчеркнул, что, несмотря на давление, которое Россия испытывает в связи с ситуацией на Украине, сотрудничество между Каракасом и Москвой в других сферах также продолжает развиваться.