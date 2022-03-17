https://ria.ru/20220317/vandalizm-1778640620.html

Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах

Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах - РИА Новости, 17.03.2022

Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах

Акты вандализма в отношении мемориалов и на советских кладбищах в Польше стали системными, по каждому из инцидентов РФ направляет протесты, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:58

2022-03-17T12:58

2022-03-17T12:58

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

польша

россия

познань

вроцлав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Акты вандализма в отношении мемориалов и на советских кладбищах в Польше стали системными, по каждому из инцидентов РФ направляет протесты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Акты вандализма на советских кладбищах в Польше. Регулярные сообщения об этом мы получаем с территории этого государства. К сожалению, это уже система. В последнее время они уже перестали быть единичными случаями. По Польше прокатилась лавина варварских выходок", - сказала Захарова на брифинге в четверг."По каждому из инцидентов направляем протесты польской стороне, Варшава имеет возможность реагировать и принять соответствующие меры или традиционно спустить дело на тормозах, подтвердив таким образом, что все эти инциденты не частные случаи, а намеренный выбор Польши", - отметила официальный представитель МИД.Она добавила, что по этой теме российская сторона не может ответить взаимностью."Наши обязательства мы сохраняем, наша позиция в данном случае непоколебима, но практические выводы, конечно, последуют", - пояснила Захарова.Представитель МИД напомнила, что в период с 4 по 6 марта был облит краской обелиск на кладбище советских воинов в польском городе Познань. Также Захарова со ссылкой на польские СМИ добавила, что в Любаве неизвестные сняли с обелиска красную звезду, а в ночь с 5 на 6 марта этот обелиск завесили простыней. Помимо этого, по ее словам, в ночь с 8 на 9 марта был совершен, предположительно, с использованием экскаватора акт вандализма на советском участке городского кладбища в город Кошалин Западно-поморского воеводства, был разрушен центральный памятник."Мы получаем сообщения об актах вандализма на советском кладбище в Вроцлаве, Нижнесилезское воеводство, и других населенных пунктах. Хотели бы, чтобы на эту позорную ситуацию обратили внимание и другие польские официальные лица, которые регулярно рассказывают, как Польша бережно относится к кладбищам, мемориалам, обижаются, что мы этого не замечаем - их бережного отношения", - заключила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20220314/banderovskiy-1778086882.html

https://ria.ru/20220316/delo-1778398552.html

https://ria.ru/20220221/vandalizm-1773991084.html

польша

россия

познань

вроцлав

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, польша, россия, познань, вроцлав