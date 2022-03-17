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Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах
Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах - РИА Новости, 17.03.2022
Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах
Акты вандализма в отношении мемориалов и на советских кладбищах в Польше стали системными, по каждому из инцидентов РФ направляет протесты, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:58
2022-03-17T12:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
польша
россия
познань
вроцлав
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Акты вандализма в отношении мемориалов и на советских кладбищах в Польше стали системными, по каждому из инцидентов РФ направляет протесты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Акты вандализма на советских кладбищах в Польше. Регулярные сообщения об этом мы получаем с территории этого государства. К сожалению, это уже система. В последнее время они уже перестали быть единичными случаями. По Польше прокатилась лавина варварских выходок", - сказала Захарова на брифинге в четверг."По каждому из инцидентов направляем протесты польской стороне, Варшава имеет возможность реагировать и принять соответствующие меры или традиционно спустить дело на тормозах, подтвердив таким образом, что все эти инциденты не частные случаи, а намеренный выбор Польши", - отметила официальный представитель МИД.Она добавила, что по этой теме российская сторона не может ответить взаимностью."Наши обязательства мы сохраняем, наша позиция в данном случае непоколебима, но практические выводы, конечно, последуют", - пояснила Захарова.Представитель МИД напомнила, что в период с 4 по 6 марта был облит краской обелиск на кладбище советских воинов в польском городе Познань. Также Захарова со ссылкой на польские СМИ добавила, что в Любаве неизвестные сняли с обелиска красную звезду, а в ночь с 5 на 6 марта этот обелиск завесили простыней. Помимо этого, по ее словам, в ночь с 8 на 9 марта был совершен, предположительно, с использованием экскаватора акт вандализма на советском участке городского кладбища в город Кошалин Западно-поморского воеводства, был разрушен центральный памятник."Мы получаем сообщения об актах вандализма на советском кладбище в Вроцлаве, Нижнесилезское воеводство, и других населенных пунктах. Хотели бы, чтобы на эту позорную ситуацию обратили внимание и другие польские официальные лица, которые регулярно рассказывают, как Польша бережно относится к кладбищам, мемориалам, обижаются, что мы этого не замечаем - их бережного отношения", - заключила официальный представитель российского МИД.
https://ria.ru/20220314/banderovskiy-1778086882.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, польша, россия, познань, вроцлав
12:58 17.03.2022
 
Россия направила Польше протесты из-за вандализма на советских кладбищах

МИД направил Польше протесты из-за вандализма в отношении мемориалов и советских кладбищ

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Акты вандализма в отношении мемориалов и на советских кладбищах в Польше стали системными, по каждому из инцидентов РФ направляет протесты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Акты вандализма на советских кладбищах в Польше. Регулярные сообщения об этом мы получаем с территории этого государства. К сожалению, это уже система. В последнее время они уже перестали быть единичными случаями. По Польше прокатилась лавина варварских выходок", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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"По каждому из инцидентов направляем протесты польской стороне, Варшава имеет возможность реагировать и принять соответствующие меры или традиционно спустить дело на тормозах, подтвердив таким образом, что все эти инциденты не частные случаи, а намеренный выбор Польши", - отметила официальный представитель МИД.
Она добавила, что по этой теме российская сторона не может ответить взаимностью.
"Наши обязательства мы сохраняем, наша позиция в данном случае непоколебима, но практические выводы, конечно, последуют", - пояснила Захарова.
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Представитель МИД напомнила, что в период с 4 по 6 марта был облит краской обелиск на кладбище советских воинов в польском городе Познань. Также Захарова со ссылкой на польские СМИ добавила, что в Любаве неизвестные сняли с обелиска красную звезду, а в ночь с 5 на 6 марта этот обелиск завесили простыней. Помимо этого, по ее словам, в ночь с 8 на 9 марта был совершен, предположительно, с использованием экскаватора акт вандализма на советском участке городского кладбища в город Кошалин Западно-поморского воеводства, был разрушен центральный памятник.
"Мы получаем сообщения об актах вандализма на советском кладбище в Вроцлаве, Нижнесилезское воеводство, и других населенных пунктах. Хотели бы, чтобы на эту позорную ситуацию обратили внимание и другие польские официальные лица, которые регулярно рассказывают, как Польша бережно относится к кладбищам, мемориалам, обижаются, что мы этого не замечаем - их бережного отношения", - заключила официальный представитель российского МИД.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПольшаРоссияПознаньВроцлав
 
 
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