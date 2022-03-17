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Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.03.2022
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Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"
Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.03.2022
Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:39
2022-03-17T17:39
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
общество
sanofi
сан-марино
johnson & johnson
аргентина
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет", - указал собеседник агентства.Регулятор ЕС уже год оценивает "Спутник V" по процедуре постепенной экспертизы."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.
https://ria.ru/20220317/sputnik-1778694289.html
https://ria.ru/20220225/vaktsina-1775176669.html
сан-марино
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", здоровье - общество, общество, sanofi, сан-марино, johnson & johnson, аргентина, евросоюз, в мире
17:39 17.03.2022
 
Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"

В ЕМА заявили, что регулятор продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет", - указал собеседник агентства.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:31Распространение коронавируса
ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V"
Регулятор ЕС уже год оценивает "Спутник V" по процедуре постепенной экспертизы.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.
Вакцины Гам-Ковид-Вак и ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 22:15Распространение коронавируса
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
 
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