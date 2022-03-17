https://ria.ru/20220317/vaktsina-1778709594.html

Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"

Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.03.2022

Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:39

2022-03-17T17:39

2022-03-17T17:39

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

общество

sanofi

сан-марино

johnson & johnson

аргентина

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет", - указал собеседник агентства.Регулятор ЕС уже год оценивает "Спутник V" по процедуре постепенной экспертизы."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.

https://ria.ru/20220317/sputnik-1778694289.html

https://ria.ru/20220225/vaktsina-1775176669.html

сан-марино

аргентина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", здоровье - общество, общество, sanofi, сан-марино, johnson & johnson, аргентина, евросоюз, в мире