Регулятор ЕС продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"
В ЕМА заявили, что регулятор продолжает экспертизу российской вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процедуру постепенной экспертизы российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет", - указал собеседник агентства.
Регулятор ЕС уже год оценивает "Спутник V" по процедуре постепенной экспертизы.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.