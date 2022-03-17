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Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778746542.html
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:48
2022-03-17T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевНачальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощрённой подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.Генерал отметил, что это "неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения".В то же время, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и не приемля страданий местного населения, Россия проводит масштабные мероприятия по оказанию помощи всем без исключения нуждающимся людям, сообщил начальник НЦУО.
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в мире
21:48 17.03.2022
 
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах

Минобороны: украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Украинские националисты, осознавая безнадежность своего положения, умышленно затягивают время в надежде на помощь западных "хозяев" и не выпускают мирных жителей из блокированных городов в безопасные районы", - сказал генерал на брифинге.
Начальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощрённой подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".
Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.
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Вчера, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию
Генерал отметил, что это "неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения".
В то же время, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и не приемля страданий местного населения, Россия проводит масштабные мероприятия по оказанию помощи всем без исключения нуждающимся людям, сообщил начальник НЦУО.
 
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