https://ria.ru/20220317/ukraina-1778746542.html
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:48
2022-03-17T21:48
2022-03-17T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевНачальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощрённой подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.Генерал отметил, что это "неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения".В то же время, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и не приемля страданий местного населения, Россия проводит масштабные мероприятия по оказанию помощи всем без исключения нуждающимся людям, сообщил начальник НЦУО.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
Минобороны: украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Украинские националисты, осознавая безнадежность своего положения, умышленно затягивают время в надежде на помощь западных "хозяев" и не выпускают мирных жителей из блокированных городов в безопасные районы", - сказал генерал на брифинге.
Начальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощрённой подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".
Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.
Генерал отметил, что это "неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения".
В то же время, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и не приемля страданий местного населения, Россия проводит масштабные мероприятия по оказанию помощи всем без исключения нуждающимся людям, сообщил начальник НЦУО.