https://ria.ru/20220317/ukraina-1778746542.html

Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах

Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские националисты тянут время, удерживая мирных жителей в городах

Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:48

2022-03-17T21:48

2022-03-17T21:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевНачальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощрённой подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.Генерал отметил, что это "неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения".В то же время, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и не приемля страданий местного населения, Россия проводит масштабные мероприятия по оказанию помощи всем без исключения нуждающимся людям, сообщил начальник НЦУО.

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире