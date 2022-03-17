https://ria.ru/20220317/ukraina-1778702307.html

Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР

Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:10

2022-03-17T17:10

2022-03-17T17:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.48 (совпадает с мск) населенный пункт Золотое-4 – Первомайск: миномёт 120 миллиметров (15 мин); 16.59 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: миномёт 120 миллиметров (8 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф