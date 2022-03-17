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Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778702307.html
Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР
Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:10
2022-03-17T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.48 (совпадает с мск) населенный пункт Золотое-4 – Первомайск: миномёт 120 миллиметров (15 мин); 16.59 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: миномёт 120 миллиметров (8 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
17:10 17.03.2022 (обновлено: 17:18 17.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Первомайск и Донецкий

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.48 (совпадает с мск) населенный пункт Золотое-4 – Первомайск: миномёт 120 миллиметров (15 мин); 16.59 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: миномёт 120 миллиметров (8 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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