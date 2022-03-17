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Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 17.03.2022
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:08
2022-03-17T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
белоруссия
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит.По словам Лукашенко, Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии, украинская сторона нарушает белорусскую границу летательными аппаратами."Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html
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в мире, украина, белоруссия, признание днр и лнр в россии
15:08 17.03.2022 (обновлено: 15:21 17.03.2022)
 
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию

Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит.

"Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим", - сказал он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии, украинская сторона нарушает белорусскую границу летательными аппаратами.
"Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - отметил белорусский президент.
Пункт пропуска Редьки — Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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