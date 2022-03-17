https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html

Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию

Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 17.03.2022

Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:08

2022-03-17T15:08

2022-03-17T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

белоруссия

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg

МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит.По словам Лукашенко, Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии, украинская сторона нарушает белорусскую границу летательными аппаратами."Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, белоруссия, признание днр и лнр в россии