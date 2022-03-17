https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию - РИА Новости, 17.03.2022
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:08
2022-03-17T15:08
2022-03-17T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
белоруссия
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию в отношении республики, провоцировать, то Минск ответит.По словам Лукашенко, Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии, украинская сторона нарушает белорусскую границу летательными аппаратами."Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, признание днр и лнр в россии
15:08 17.03.2022 (обновлено: 15:21 17.03.2022)
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию