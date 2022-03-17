Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778626073.html
Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий
Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022
Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий
Россия требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и урегулировать вопрос, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:00
2022-03-17T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы рф
россия
киев
сша
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и урегулировать вопрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нервозная, при этом абсолютно беспредметная, лишенная доказательств реакция лишь подтверждает обоснованность российских претензий к упомянутой выше чрезвычайно опасной и противоправной деятельности... В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса. Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20220317/zarazhenie-1778602781.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы рф, россия, киев, сша, мид кнр, владимир путин, сергей рябков
12:00 17.03.2022 (обновлено: 12:02 17.03.2022)
 
Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий

Россия требует от Киева предоставить данные о военно-биологической активности на Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Табличка на двери лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и урегулировать вопрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нервозная, при этом абсолютно беспредметная, лишенная доказательств реакция лишь подтверждает обоснованность российских претензий к упомянутой выше чрезвычайно опасной и противоправной деятельности... В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса. Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте", - сказала Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы РФРоссияКиевСШАМИД КНРВладимир ПутинСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала