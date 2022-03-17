https://ria.ru/20220317/ukraina-1778626073.html

Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий

Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022

Россия потребовала от Киева предоставить данные деятельности биолабораторий

Россия требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и урегулировать вопрос, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:00

2022-03-17T12:00

2022-03-17T12:02

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и урегулировать вопрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нервозная, при этом абсолютно беспредметная, лишенная доказательств реакция лишь подтверждает обоснованность российских претензий к упомянутой выше чрезвычайно опасной и противоправной деятельности... В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса. Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220317/zarazhenie-1778602781.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы рф, россия, киев, сша, мид кнр, владимир путин, сергей рябков