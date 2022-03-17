https://ria.ru/20220317/ukraina-1778623259.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:50

2022-03-17T11:50

2022-03-17T13:10

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области.В ролике демонстрируется лесная местность на окраинах населенного пункта. Затем показаны поднимающиеся над деревьями султаны дыма и пыли после попадания снарядов по украинским позициям."Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220317/s-300-1778606148.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, украина