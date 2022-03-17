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Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778623259.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов
Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:50
2022-03-17T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области.В ролике демонстрируется лесная местность на окраинах населенного пункта. Затем показаны поднимающиеся над деревьями султаны дыма и пыли после попадания снарядов по украинским позициям."Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", - отметили в Минобороны.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, украина
11:50 17.03.2022 (обновлено: 13:10 17.03.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций украинских националистов

Минобороны России показало уничтожение замаскированных позиций националистов под Киевом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения неподалеку от села Сопино Волновахского района
Противотанковые заграждения неподалеку от села Сопино Волновахского района - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области.
В ролике демонстрируется лесная местность на окраинах населенного пункта. Затем показаны поднимающиеся над деревьями султаны дыма и пыли после попадания снарядов по украинским позициям.
"Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", - отметили в Минобороны.
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