https://ria.ru/20220317/ukraina-1778612243.html

ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов

ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов - РИА Новости, 17.03.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов

Украинские войска обстреляли Докучаевск, Ясное и Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив 19 мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, Ясное и Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив 19 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 10:35 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Ясное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 09:45 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778483101.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр