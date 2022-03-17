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ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778612243.html
ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов
ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов - РИА Новости, 17.03.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов
Украинские войска обстреляли Докучаевск, Ясное и Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив 19 мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:11
2022-03-17T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, Ясное и Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив 19 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 10:35 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Ясное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 09:45 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778483101.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
11:11 17.03.2022 (обновлено: 11:29 17.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Докучаевск, Ясное и Донецк из минометов

ВСУ выпустили 19 мин калибром 120 миллиметров по Докучаевску, Ясному и Донецку

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, Ясное и Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив 19 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 10:35 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Ясное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 09:45 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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