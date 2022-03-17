Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778601440.html
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет - РИА Новости, 17.03.2022
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет
Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:27
2022-03-17T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778612968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_960048b2cf4ca6d47b40f35811eae214.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Игорь Конашенков о ситуации за сутки: "Беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины"
Утренний брифинг Игоря Конашенкова о ситуации за сутки по спецоперации на Украине.
2022-03-17T10:27
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778612968_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8dd4c536cfd2a84d1588b81ab9994708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, россия
10:27 17.03.2022 (обновлено: 11:17 17.03.2022)
 
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет

Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаИгорь КонашенковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала