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Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет - РИА Новости, 17.03.2022
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет
Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:27
2022-03-17T10:27
2022-03-17T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Игорь Конашенков о ситуации за сутки: "Беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины"
Утренний брифинг Игоря Конашенкова о ситуации за сутки по спецоперации на Украине.
2022-03-17T10:27
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PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, россия
10:27 17.03.2022 (обновлено: 11:17 17.03.2022)
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет
Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника