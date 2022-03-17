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Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет

Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет - РИА Новости, 17.03.2022

Российские военные уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет

Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:27

2022-03-17T10:27

2022-03-17T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе спецоперации на Украине 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотника, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Конашенков о ситуации за сутки: "Беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины" Утренний брифинг Игоря Конашенкова о ситуации за сутки по спецоперации на Украине. 2022-03-17T10:27 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, россия