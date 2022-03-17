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В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778588090.html
В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа
В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что национальные батальоны на Украине финансируются из-за рубежа. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:51
2022-03-17T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что национальные батальоны на Украине финансируются из-за рубежа.По его словам, националистам также оттуда поставляют оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи. "Западные страны еще осознают, что они натворили, когда украинские националисты, приехавшие к ним под личиной беженцев, начнут устраивать там свои порядки и терроризировать местное население", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии
08:51 17.03.2022
 
В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа

В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТерритория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что национальные батальоны на Украине финансируются из-за рубежа.
"С твердой уверенностью можно говорить, что их финансирование идет из-за рубежа", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, националистам также оттуда поставляют оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи. "Западные страны еще осознают, что они натворили, когда украинские националисты, приехавшие к ним под личиной беженцев, начнут устраивать там свои порядки и терроризировать местное население", - подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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