https://ria.ru/20220317/ukraina-1778588090.html

В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа

В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа - РИА Новости, 17.03.2022

В Госдуме заявили, что нацбатальоны на Украине финансируют из-за рубежа

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что национальные батальоны на Украине финансируются из-за рубежа. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:51

2022-03-17T08:51

2022-03-17T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что национальные батальоны на Украине финансируются из-за рубежа.По его словам, националистам также оттуда поставляют оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи. "Западные страны еще осознают, что они натворили, когда украинские националисты, приехавшие к ним под личиной беженцев, начнут устраивать там свои порядки и терроризировать местное население", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии