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Захарова раскритиковала публикацию Stampa с фото погибших в Донецке

Захарова раскритиковала публикацию Stampa с фото погибших в Донецке - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова раскритиковала публикацию Stampa с фото погибших в Донецке

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале примером особого цинизма первую полосу итальянской газеты Stampa, которая выдала... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:24

2022-03-17T02:24

2022-03-17T09:23

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале примером особого цинизма первую полосу итальянской газеты Stampa, которая выдала фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева.Ракетный удар по центру Донецка произошел днем 14 марта. В результате трагедии погиб 21 человек, десятки получили ранения. В ДНР сообщали, что силы ПВО перехватили запущенную украинской стороной ракету "Точка-У", однако ее обломки упали на мирных жителей.Захарова отметила, что на перечисление названий газет, тиражирующих дезинформацию, "ушел бы весь день".Она добавила, что этот фейк показателен. По словам представителя МИД, "в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить" много лет. Весь выпуск газеты, подчеркнула она, "озаглавлен еще ярче и кровавее: "Бойня"."Видимо, фото из ДНР оказалось слишком хорошим, чтобы не использовать его, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад", — заключила Захарова.Ранее сообщалось, что Россия распространила письмо в СБ ООН и Генассамблее в качестве официального документа, в котором говорится, что "нападение, совершенное украинскими вооруженными силами, представляет собой не только серьезное нарушение международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения". Кроме того, в документе сказано, что, учитывая факт распространения киевским режимом ложных обвинений, "следует отметить, что оперативно-тактические ракеты "Точка-У" не состоят на вооружении Вооруженных сил России".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, москва, мария захарова