https://ria.ru/20220317/tsargrad-1778636378.html

Суд отклонил кассацию Google на решение в пользу "Царьграда"

Суд отклонил кассацию Google на решение в пользу "Царьграда" - РИА Новости, 17.03.2022

Суд отклонил кассацию Google на решение в пользу "Царьграда"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google на судебные акты нижестоящих судов, которые по иску телеканала "Царьград" обязали... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:44

2022-03-17T12:44

2022-03-17T13:38

технологии

константин малофеев

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google на судебные акты нижестоящих судов, которые по иску телеканала "Царьград" обязали американскую компанию восстановить доступ к его заблокированному YouTube-каналу, а в случае неисполнения - выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф."Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", – говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.Google заблокировал YouTube-канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева. При этом ответчики – головная американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited и ООО "Гугл" – не объяснили, почему блокировка произошла через шесть лет после введения санкций.Арбитражный суд Москвы в апреле полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения – в первую неделю ответчики должны выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении.Малафеев, комментируя судебный акт апелляции, ранее заявил РИА Новости, что, если ответчики "добровольно не исполнят решение суда, начнется астрент – судебная неустойка, – которая может их привести к неустойке в размере миллиарда рублей весной", а в случае дальнейшего неисполнения "приведет к безграничному астренту осенью".Размер штрафа на момент рассмотрения кассационной жалобы Google, если бы не наложенное апелляционным судом ограничение в 1 миллиард рублей, достиг бы почти 3,7 миллиарда рублей. Как сообщает "Царьград" на своем сайте, "на счетах Google арестованы денежные средства, достаточные для исполнения состоявшихся судебных актов".

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Владимир Лаврентьев

технологии, константин малофеев, google, россия, телеканал царьград, происшествия, youtube, москва, интернет