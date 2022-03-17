https://ria.ru/20220317/tambovschina-1778603482.html
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ
Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:35
тамбовская область
максим егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628567_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_9ae6d442a0beb4425e97b020752f6ffd.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба обладминистрации.Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. На совещании глава государства попросил регионы активно подключиться к организации форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".В совещании принял участие глава Тамбовской области, который входит в оргкомитет по подготовке форума. Он заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены, работа над их реализацией уже началась."Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал – широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы", - приводятся в сообщении слова Егорова.
https://ria.ru/20220301/elevator-1775923265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628567_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74da3271d3f29da8ca2522aea9a9ba4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, россия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба обладминистрации.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. На совещании глава государства попросил регионы активно подключиться к организации форума АСИ
"Сильные идеи для нового времени".
В совещании принял участие глава Тамбовской области, который входит в оргкомитет по подготовке форума. Он заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены, работа над их реализацией уже началась.
"Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал – широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы", - приводятся в сообщении слова Егорова.