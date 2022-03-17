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Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ - РИА Новости, 17.03.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220317/tambovschina-1778603482.html
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ
Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:35
тамбовская область
максим егоров
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба обладминистрации.Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. На совещании глава государства попросил регионы активно подключиться к организации форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".В совещании принял участие глава Тамбовской области, который входит в оргкомитет по подготовке форума. Он заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены, работа над их реализацией уже началась."Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал – широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы", - приводятся в сообщении слова Егорова.
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максим егоров, россия
10:35 17.03.2022
 

Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба обладминистрации.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. На совещании глава государства попросил регионы активно подключиться к организации форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
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В совещании принял участие глава Тамбовской области, который входит в оргкомитет по подготовке форума. Он заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены, работа над их реализацией уже началась.
"Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал – широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы", - приводятся в сообщении слова Егорова.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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