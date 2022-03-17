https://ria.ru/20220317/tambovschina-1778603482.html

Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ

Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ - РИА Новости, 17.03.2022

Глава Тамбовщины примет участие в подготовке форума АСИ

Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:35

2022-03-17T10:35

2022-03-17T10:35

тамбовская область

максим егоров

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров примет участие в подготовке форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба обладминистрации.Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. На совещании глава государства попросил регионы активно подключиться к организации форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".В совещании принял участие глава Тамбовской области, который входит в оргкомитет по подготовке форума. Он заверил, что все поручения главы государства будут полностью выполнены, работа над их реализацией уже началась."Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал – широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы", - приводятся в сообщении слова Егорова.

https://ria.ru/20220301/elevator-1775923265.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, россия