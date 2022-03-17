Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/studenty-1778603366.html
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов - РИА Новости, 17.03.2022
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов
Партия "Единая Россия" предлагает ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студенческой занятости в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:33
2022-03-17T10:33
общество
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студенческой занятости в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале партии."ЕР предлагает ввести "молодежный кэшбек". Это значит, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на специальный счет молодого работника, а он сможет потратить эти накопления на определенные цели, например, на авиа- и ж/д билет для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал", - говорится в сообщении.Партия также предлагает меры по развитию науки в условиях санкций, отмечается в сообщении. В первую очередь речь идет о стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований. Кроме того, Помимо этого – о трудоустройстве выпускников и повышении социальной стипендии.
https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единая россия
10:33 17.03.2022
 
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов

"Единая Россия" предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аудитория в университете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студенческой занятости в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале партии.
"ЕР предлагает ввести "молодежный кэшбек". Это значит, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на специальный счет молодого работника, а он сможет потратить эти накопления на определенные цели, например, на авиа- и ж/д билет для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал", - говорится в сообщении.
Партия также предлагает меры по развитию науки в условиях санкций, отмечается в сообщении. В первую очередь речь идет о стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований. Кроме того, Помимо этого – о трудоустройстве выпускников и повышении социальной стипендии.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:44
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
 
ОбществоЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала