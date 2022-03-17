https://ria.ru/20220317/studenty-1778603366.html
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов - РИА Новости, 17.03.2022
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов
Партия "Единая Россия" предлагает ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студенческой занятости в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:33
2022-03-17T10:33
2022-03-17T10:33
общество
единая россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студенческой занятости в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале партии."ЕР предлагает ввести "молодежный кэшбек". Это значит, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на специальный счет молодого работника, а он сможет потратить эти накопления на определенные цели, например, на авиа- и ж/д билет для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал", - говорится в сообщении.Партия также предлагает меры по развитию науки в условиях санкций, отмечается в сообщении. В первую очередь речь идет о стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований. Кроме того, Помимо этого – о трудоустройстве выпускников и повышении социальной стипендии.
https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия
ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов
"Единая Россия" предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов