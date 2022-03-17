https://ria.ru/20220317/stroymaterialy-1778628811.html

УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов

УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов - РИА Новости, 17.03.2022

УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов

УФАС по Московской области после обращения регионального Минстроя запросило у ряда компаний информацию о причинах повышения цен на стройматериалы, поставляемые... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:11

2022-03-17T12:11

2022-03-17T12:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

стройматериалы

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МОСКВА, 17 МАР - РИА Новости. УФАС по Московской области после обращения регионального Минстроя запросило у ряда компаний информацию о причинах повышения цен на стройматериалы, поставляемые для нужд Подмосковья, сообщает областной Комитет по конкурентной политике.В ведомстве подчеркнули, что за непредоставление информации компаниям грозит административный штраф. Его размер для юрлиц составляет от 50 до 500 тысяч рублей."Также Управление федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении ОАО "Бонолит-Строительные решения" из-за установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Если вина предприятия будет доказана, ему грозит оборотный штраф от 1 до 15%, либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки от реализации товара на рынке", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220317/mosoblduma-1778625473.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), стройматериалы