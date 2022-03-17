https://ria.ru/20220317/stroymaterialy-1778628811.html
УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов
УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов - РИА Новости, 17.03.2022
УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов
УФАС по Московской области после обращения регионального Минстроя запросило у ряда компаний информацию о причинах повышения цен на стройматериалы, поставляемые... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:11
2022-03-17T12:11
2022-03-17T12:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
стройматериалы
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МОСКВА, 17 МАР - РИА Новости. УФАС по Московской области после обращения регионального Минстроя запросило у ряда компаний информацию о причинах повышения цен на стройматериалы, поставляемые для нужд Подмосковья, сообщает областной Комитет по конкурентной политике.В ведомстве подчеркнули, что за непредоставление информации компаниям грозит административный штраф. Его размер для юрлиц составляет от 50 до 500 тысяч рублей."Также Управление федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении ОАО "Бонолит-Строительные решения" из-за установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Если вина предприятия будет доказана, ему грозит оборотный штраф от 1 до 15%, либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки от реализации товара на рынке", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220317/mosoblduma-1778625473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), стройматериалы