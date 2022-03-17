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СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России - РИА Новости, 17.03.2022
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СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России
СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России
Палата представителей США планирует сегодня провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:39
2022-03-17T08:39
сша
россия
евросоюз
джо байден
дмитрий песков
дмитрий биричевский
москва
экономика
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Палата представителей США планирует сегодня провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает агентство Блумберг.Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер написал в Twitter, что представит на рассмотрение законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией".Согласно источнику, в законопроект также войдет расширение глобального "акта Магнитского", что позволит администрации президента США Джо Байдена ввести дальнейшие санкции против российских должностных лиц.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220317/vrane-1778579532.html
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сша, россия, евросоюз, джо байден, дмитрий песков, дмитрий биричевский, москва, экономика, санкции в отношении россии
08:39 17.03.2022
 
СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России

Блумберг: Конгресс США проголосует по проекту об изменении торгового статуса России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Палата представителей США планирует сегодня провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает агентство Блумберг.
Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер написал в Twitter, что представит на рассмотрение законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией".
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
04:20
Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине
Согласно источнику, в законопроект также войдет расширение глобального "акта Магнитского", что позволит администрации президента США Джо Байдена ввести дальнейшие санкции против российских должностных лиц.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Деньги в банковском хранилище - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 22:07В мире
В США признали, что санкции не мешают РФ обсуживать суверенный долг
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
СШАРоссияЕвросоюзДжо БайденДмитрий ПесковДмитрий БиричевскийМоскваЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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