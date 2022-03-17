https://ria.ru/20220317/ssha-1778587120.html

СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России

СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: в США проголосуют по проекту об изменении торгового статуса России

Палата представителей США планирует сегодня провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:39

2022-03-17T08:39

2022-03-17T08:39

сша

россия

евросоюз

джо байден

дмитрий песков

дмитрий биричевский

москва

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Палата представителей США планирует сегодня провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает агентство Блумберг.Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер написал в Twitter, что представит на рассмотрение законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией".Согласно источнику, в законопроект также войдет расширение глобального "акта Магнитского", что позволит администрации президента США Джо Байдена ввести дальнейшие санкции против российских должностных лиц.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220317/vrane-1778579532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/gosdolg-1778563993.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, евросоюз, джо байден, дмитрий песков, дмитрий биричевский, москва, экономика, санкции в отношении россии