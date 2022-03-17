https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778731513.html

ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины

ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины - РИА Новости, 17.03.2022

ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:34

2022-03-17T19:34

2022-03-17T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.ВКС и ПВО России за сутки сбили 14 военных летательных аппаратов Украины, в том числе 12 дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков на брифинге.Конашенков добавил, что за уходящие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)