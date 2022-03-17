19:34 17.03.2022 (обновлено: 21:46 17.03.2022)
ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины
Российские войска уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
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ВКС и ПВО России за сутки сбили 14 военных летательных аппаратов Украины, в том числе 12 дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что за уходящие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
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