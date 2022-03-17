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ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины - РИА Новости, 17.03.2022
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ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины
ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины - РИА Новости, 17.03.2022
ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:34
2022-03-17T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.ВКС и ПВО России за сутки сбили 14 военных летательных аппаратов Украины, в том числе 12 дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков на брифинге.Конашенков добавил, что за уходящие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:34 17.03.2022 (обновлено: 21:46 17.03.2022)
 
ВС России уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины

Российские войска уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости
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Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
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ВКС и ПВО России за сутки сбили 14 военных летательных аппаратов Украины, в том числе 12 дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков на брифинге.
Конашенков добавил, что за уходящие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
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