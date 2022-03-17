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Кива считает, что Киев провоцирует Минск к участию в операции на Украине

Кива считает, что Киев провоцирует Минск к участию в операции на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Кива считает, что Киев провоцирует Минск к участию в операции на Украине

Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива считает, что украинские власти всеми силами провоцируют Белоруссию к участию в операции РФ на Украине. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:43

2022-03-17T17:43

2022-03-17T17:43

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

александр лукашенко

россия

белоруссия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива считает, что украинские власти всеми силами провоцируют Белоруссию к участию в операции РФ на Украине.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, призвал население Белоруссии организовывать диверсии на железных дорогах, по которым, по его мнению, также перебрасываются российские силы."Советник президента Арестович призвал гражданских к партизанской войне. Офис президента Зеленского всеми силами продолжает провоцировать республику Беларусь к участию в военной операции, что, конечно, увеличит число жертв среди мирного населения - истинные цели Запада, воплощаемые руками команды Зеленского", - написал Кива в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях на Украине не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.

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белоруссия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , александр лукашенко, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, илья кива, украина