https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778588315.html

Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью

Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью - РИА Новости, 17.03.2022

Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью

Операция России на Украине стала неожиданностью, поскольку предполагалось, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:54

2022-03-17T08:54

2022-03-17T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Операция России на Украине стала неожиданностью, поскольку предполагалось, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Examiner. "Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин — Прим. Ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А затем он вошел, и я думаю, что он изменился", — сказал он.Бывший американский лидер назвал решение России начать спецоперацию на Украине "очень печальным для всего мира". Трамп вновь заявил, что именно он был "очень жестким" в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, дональд трамп, сша