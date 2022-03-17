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Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778588315.html
Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью
Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью - РИА Новости, 17.03.2022
Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью
Операция России на Украине стала неожиданностью, поскольку предполагалось, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:54
2022-03-17T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Операция России на Украине стала неожиданностью, поскольку предполагалось, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Examiner. "Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин — Прим. Ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А затем он вошел, и я думаю, что он изменился", — сказал он.Бывший американский лидер назвал решение России начать спецоперацию на Украине "очень печальным для всего мира". Трамп вновь заявил, что именно он был "очень жестким" в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, дональд трамп, сша
08:54 17.03.2022 (обновлено: 10:59 17.03.2022)
 
Трамп заявил, что российская спецоперация стала для него неожиданностью

Экс-президент США Трамп заявил, что спецоперация России на Украине стала неожиданностью

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Операция России на Украине стала неожиданностью, поскольку предполагалось, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Examiner.
"Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин — Прим. Ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А затем он вошел, и я думаю, что он изменился", — сказал он.
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Бывший американский лидер назвал решение России начать спецоперацию на Украине "очень печальным для всего мира". Трамп вновь заявил, что именно он был "очень жестким" в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияДональд ТрампСША
 
 
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