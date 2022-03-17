https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html

Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров

Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров - РИА Новости, 17.03.2022

Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:52

2022-03-17T01:52

2022-03-17T05:50

в мире

мариуполь

украина

рамзан кадыров

россия

вооруженные силы рф

адам делимханов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.Он добавил, что "дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков". Глава Чечни отметил, что во время спецоперации "сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов"."Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде", — заключил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/tochka-u-1778566326.html

мариуполь

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мариуполь, украина, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы рф, адам делимханов, москва