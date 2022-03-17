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Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров - РИА Новости, 17.03.2022
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Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров - РИА Новости, 17.03.2022
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:52
2022-03-17T05:50
в мире
мариуполь
украина
рамзан кадыров
россия
вооруженные силы рф
адам делимханов
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.Он добавил, что "дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков". Глава Чечни отметил, что во время спецоперации "сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов"."Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде", — заключил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, мариуполь, украина, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы рф, адам делимханов, москва
01:52 17.03.2022 (обновлено: 05:50 17.03.2022)
 
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в Мариуполе Россия прорвала кольцо, в котором оказался спецназ

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.

"Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении", — написал Кадыров.

Он добавил, что "дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков". Глава Чечни отметил, что во время спецоперации "сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов".
"Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде", — заключил Кадыров.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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В миреМариупольУкраинаРамзан КадыровРоссияВооруженные силы РФАдам ДелимхановМосква
 
 
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