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Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.03.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220317/spasenie-1778610022.html
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.03.2022
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед
Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:04
2022-03-17T11:04
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ.Сообщение о том, что в районе старого моста через реку Вятку тонет ребенок, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова в среду в 16.30. Мальчика заметила женщина, которая сообщила о происшествии по телефону 112."В это время на помощь к мальчику поспешили два молодых человека, находящихся поблизости. Им удалось вытащить ребенка из полыньи. К месту происшествия оперативно подъехали городские спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.Ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "переохлаждение". Госпитализация не потребовалась, мальчик отпущен домой. Как выяснилось, школьник 2012 года рождения один гулял по льду рядом с полыньей и провалился."Личности молодых людей, спасших мальчика, пока не известны", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210401/spasateli-1603864472.html
https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html
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происшествия, здоровье - общество, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:04 17.03.2022
 
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед

Двое жителей Кирова спасли ребенка, провалившегося в полынью на реке Вятке

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ.
Сообщение о том, что в районе старого моста через реку Вятку тонет ребенок, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова в среду в 16.30. Мальчика заметила женщина, которая сообщила о происшествии по телефону 112.
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"В это время на помощь к мальчику поспешили два молодых человека, находящихся поблизости. Им удалось вытащить ребенка из полыньи. К месту происшествия оперативно подъехали городские спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.
Ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "переохлаждение". Госпитализация не потребовалась, мальчик отпущен домой. Как выяснилось, школьник 2012 года рождения один гулял по льду рядом с полыньей и провалился.
"Личности молодых людей, спасших мальчика, пока не известны", - отмечается в сообщении.
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