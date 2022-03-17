https://ria.ru/20220317/spasenie-1778610022.html

Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед

Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.03.2022

Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед

Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:04

2022-03-17T11:04

2022-03-17T11:04

хорошие новости

происшествия

здоровье - общество

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ.Сообщение о том, что в районе старого моста через реку Вятку тонет ребенок, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова в среду в 16.30. Мальчика заметила женщина, которая сообщила о происшествии по телефону 112."В это время на помощь к мальчику поспешили два молодых человека, находящихся поблизости. Им удалось вытащить ребенка из полыньи. К месту происшествия оперативно подъехали городские спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.Ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "переохлаждение". Госпитализация не потребовалась, мальчик отпущен домой. Как выяснилось, школьник 2012 года рождения один гулял по льду рядом с полыньей и провалился."Личности молодых людей, спасших мальчика, пока не известны", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210401/spasateli-1603864472.html

https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html

киров

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)