https://ria.ru/20220317/spasenie-1778610022.html
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.03.2022
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед
Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:04
2022-03-17T11:04
2022-03-17T11:04
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ.Сообщение о том, что в районе старого моста через реку Вятку тонет ребенок, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова в среду в 16.30. Мальчика заметила женщина, которая сообщила о происшествии по телефону 112."В это время на помощь к мальчику поспешили два молодых человека, находящихся поблизости. Им удалось вытащить ребенка из полыньи. К месту происшествия оперативно подъехали городские спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.Ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "переохлаждение". Госпитализация не потребовалась, мальчик отпущен домой. Как выяснилось, школьник 2012 года рождения один гулял по льду рядом с полыньей и провалился."Личности молодых людей, спасших мальчика, пока не известны", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210401/spasateli-1603864472.html
https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двое кировчан спасли школьника, провалившегося под лед
Двое жителей Кирова спасли ребенка, провалившегося в полынью на реке Вятке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Двое молодых людей спасли тонувшего в полынье ребенка в Кирове, имена героев неизвестны, сообщила в четверг пресс-служба областного ГУМЧС РФ.
Сообщение о том, что в районе старого моста через реку Вятку тонет ребенок, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова
в среду в 16.30. Мальчика заметила женщина, которая сообщила о происшествии по телефону 112.
"В это время на помощь к мальчику поспешили два молодых человека, находящихся поблизости. Им удалось вытащить ребенка из полыньи. К месту происшествия оперативно подъехали городские спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.
Ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "переохлаждение". Госпитализация не потребовалась, мальчик отпущен домой. Как выяснилось, школьник 2012 года рождения один гулял по льду рядом с полыньей и провалился.
"Личности молодых людей, спасших мальчика, пока не известны", - отмечается в сообщении.