https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778711904.html

Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества

Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 17.03.2022

Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:48

2022-03-17T17:48

2022-03-17T17:48

цены на нефть

москва

анталья (провинция)

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санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778466499.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, москва, анталья (провинция), в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии