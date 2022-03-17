https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778711904.html
Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества
Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 17.03.2022
Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:48
2022-03-17T17:48
2022-03-17T17:48
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, москва, анталья (провинция), в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие экономического сотрудничества
Путин и Эрдоган выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества