https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778578938.html
Премьер Японии оценил перспективы экономического сотрудничества с Россией
Премьер Японии оценил перспективы экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
Премьер Японии оценил перспективы экономического сотрудничества с Россией
Новые действия для реализации плана из восьми пунктов совместной экономической деятельности Японии и России в нынешних условиях невозможны, заявил в ходе... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T03:51
2022-03-17T03:51
2022-03-17T03:58
в мире
япония
фумио кисида
россия
токио
владимир путин
сша
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Новые действия для реализации плана из восьми пунктов совместной экономической деятельности Японии и России в нынешних условиях невозможны, заявил в ходе слушаний в парламенте японский премьер Фумио Кисида.Ранее в свете событий на Украине представители правительства Японии неоднократно заявляли, что поддержание отношений с Россией в той форме, как это было раньше, невозможно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220316/yaponiya-1778448906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида, россия, токио, владимир путин, сша
03:51 17.03.2022 (обновлено: 03:58 17.03.2022)
Премьер Японии оценил перспективы экономического сотрудничества с Россией
Премьер Японии Кисида: развитие экономического сотрудничества с Россией сейчас невозможно