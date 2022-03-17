Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен, не похлопавшая Зеленскому, призвала перестать ему помогать - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/soprotivlenie-1778694624.html
В США призвали перестать помогать Зеленскому
Конгрессвумен, не похлопавшая Зеленскому, призвала перестать ему помогать - РИА Новости, 17.03.2022
В США призвали перестать помогать Зеленскому
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против отправки дополнительной военной помощи на Украину. Об этом она заявила в видеообращении к... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:32
2022-03-17T16:33
в мире
украина
сша
конгресс сша
владимир зеленский
россия
марджори тейлор грин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_6395ab7fc323f1a93e3b59a2bca8d10a.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против отправки дополнительной военной помощи на Украину. Об этом она заявила в видеообращении к американцам на своей странице в Facebook.По ее мнению, Джо Байден должен запретить поставлять Украине вооружения, если он действительно переживает за жизни людей в этой стране."Если мы действительно беспокоимся за страдающих украинцев, которых нам ежедневно показывают по телевизору, мы должны перестать отправлять им деньги и оружие", — отметила Грин.Политик добавила, что, будучи христианкой, она не хочет причинять людям еще больше страданий.Накануне Марджори Грин подверглась жесткой критике со стороны коллег за то, что не стала аплодировать Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778655048.html
https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9340444d63c1d8e4201c2135d9281c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, конгресс сша, владимир зеленский, россия, марджори тейлор грин, джо байден
16:32 17.03.2022 (обновлено: 16:33 17.03.2022)
 
Конгрессвумен, не похлопавшая Зеленскому, призвала перестать ему помогать

Член палаты представителей США Грин призвала прекратить поставки оружия Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против отправки дополнительной военной помощи на Украину. Об этом она заявила в видеообращении к американцам на своей странице в Facebook.

"США давали Владимиру Зеленскому и его народу ложную надежду на победу в противостоянии, которое они вероятно не могут выиграть", — пояснила конгрессвумен.

По ее мнению, Джо Байден должен запретить поставлять Украине вооружения, если он действительно переживает за жизни людей в этой стране.
"Если мы действительно беспокоимся за страдающих украинцев, которых нам ежедневно показывают по телевизору, мы должны перестать отправлять им деньги и оружие", — отметила Грин.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:43
Известный американский экономист осудил Зеленского за внешний вид
Политик добавила, что, будучи христианкой, она не хочет причинять людям еще больше страданий.
Накануне Марджори Грин подверглась жесткой критике со стороны коллег за то, что не стала аплодировать Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:28
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
 
В миреУкраинаСШАКонгресс СШАВладимир ЗеленскийРоссияМарджори Тейлор ГринДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала