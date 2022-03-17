https://ria.ru/20220317/soprotivlenie-1778694624.html

В США призвали перестать помогать Зеленскому

Конгрессвумен, не похлопавшая Зеленскому, призвала перестать ему помогать - РИА Новости, 17.03.2022

В США призвали перестать помогать Зеленскому

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против отправки дополнительной военной помощи на Украину. Об этом она заявила в видеообращении к... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:32

2022-03-17T16:32

2022-03-17T16:33

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конгресс сша

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марджори тейлор грин

джо байден

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против отправки дополнительной военной помощи на Украину. Об этом она заявила в видеообращении к американцам на своей странице в Facebook.По ее мнению, Джо Байден должен запретить поставлять Украине вооружения, если он действительно переживает за жизни людей в этой стране."Если мы действительно беспокоимся за страдающих украинцев, которых нам ежедневно показывают по телевизору, мы должны перестать отправлять им деньги и оружие", — отметила Грин.Политик добавила, что, будучи христианкой, она не хочет причинять людям еще больше страданий.Накануне Марджори Грин подверглась жесткой критике со стороны коллег за то, что не стала аплодировать Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778655048.html

https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, конгресс сша, владимир зеленский, россия, марджори тейлор грин, джо байден