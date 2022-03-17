https://ria.ru/20220317/siriya-1778673928.html

Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты

Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты - РИА Новости, 17.03.2022

Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты

Санкции США и других стран Запада не повлияют на реализацию российско-сирийских проектов в области промышленности, стороны продолжат реализацию поставленных... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:12

2022-03-17T15:12

2022-03-17T15:18

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ДАМАСК, 17 мар - РИА Новости. Санкции США и других стран Запада не повлияют на реализацию российско-сирийских проектов в области промышленности, стороны продолжат реализацию поставленных задач, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."Санкции и "Закон Цезаря" затрагивали всех, кто взаимодействовал с Сирией, российские друзья преодолели этот этап еще до событий на Украине, поэтому совместные проекты в процессе, и их объем будет увеличиваться",- сказал Саббаг.Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.Как отметил министр, представители РФ и Сирии продолжают регулярно проводить рабочие встречи для расширения работы в экономическом поле.По мнению Саббага, нынешняя ситуация "может увеличить сроки выполнения проектов, и это естественно"."Но в стратегическом плане все проекты продолжают развиваться, и санкции не вызывают у нас беспокойства, мы их всегда преодолевали совместными усилиями", - добавил Саббаг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775514832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, сша, вооруженные силы рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, в мире, экономика