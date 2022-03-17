Рейтинг@Mail.ru
Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/siriya-1778673928.html
Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты
Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты - РИА Новости, 17.03.2022
Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты
Санкции США и других стран Запада не повлияют на реализацию российско-сирийских проектов в области промышленности, стороны продолжат реализацию поставленных... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:12
2022-03-17T15:18
россия
сирия
сша
вооруженные силы рф
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151913/43/1519134337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adf5d09e3f76d733b2282b1d29f078d3.jpg
ДАМАСК, 17 мар - РИА Новости. Санкции США и других стран Запада не повлияют на реализацию российско-сирийских проектов в области промышленности, стороны продолжат реализацию поставленных задач, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."Санкции и "Закон Цезаря" затрагивали всех, кто взаимодействовал с Сирией, российские друзья преодолели этот этап еще до событий на Украине, поэтому совместные проекты в процессе, и их объем будет увеличиваться",- сказал Саббаг.Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.Как отметил министр, представители РФ и Сирии продолжают регулярно проводить рабочие встречи для расширения работы в экономическом поле.По мнению Саббага, нынешняя ситуация "может увеличить сроки выполнения проектов, и это естественно"."Но в стратегическом плане все проекты продолжают развиваться, и санкции не вызывают у нас беспокойства, мы их всегда преодолевали совместными усилиями", - добавил Саббаг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775514832.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151913/43/1519134337_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_44758b291f9bec24737d43845dc13c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, сша, вооруженные силы рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, в мире, экономика
15:12 17.03.2022 (обновлено: 15:18 17.03.2022)
 
Сирийский министр оценил влияние санкций на совместные с Россией проекты

Министр промышленности Саббаг: западные санкции не повлияют на российско-сирийские проекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗначок с изображением флагов России и Сирии
Значок с изображением флагов России и Сирии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Значок с изображением флагов России и Сирии
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 17 мар - РИА Новости. Санкции США и других стран Запада не повлияют на реализацию российско-сирийских проектов в области промышленности, стороны продолжат реализацию поставленных задач, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.
"Санкции и "Закон Цезаря" затрагивали всех, кто взаимодействовал с Сирией, российские друзья преодолели этот этап еще до событий на Украине, поэтому совместные проекты в процессе, и их объем будет увеличиваться",- сказал Саббаг.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 14:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации
Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.
Как отметил министр, представители РФ и Сирии продолжают регулярно проводить рабочие встречи для расширения работы в экономическом поле.
По мнению Саббага, нынешняя ситуация "может увеличить сроки выполнения проектов, и это естественно".
"Но в стратегическом плане все проекты продолжают развиваться, и санкции не вызывают у нас беспокойства, мы их всегда преодолевали совместными усилиями", - добавил Саббаг.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 11:25
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
РоссияСирияСШАВооруженные силы РФВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала