https://ria.ru/20220317/sertifikatsiya-1778613860.html

В "Опоре России" предложили пересмотреть сертификацию импортной продукции

В "Опоре России" предложили пересмотреть сертификацию импортной продукции - РИА Новости, 17.03.2022

В "Опоре России" предложили пересмотреть сертификацию импортной продукции

Система сертификации ввозимых в РФ товаров будет пересмотрена для ускорения импорта, сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:17

2022-03-17T11:17

2022-03-17T12:02

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экономика

александр калинин

россия

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опорные университеты

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Система сертификации ввозимых в РФ товаров будет пересмотрена для ускорения импорта, сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в Красноярске."Думаю, система сертификации будет вообще пересмотрена. Даже сейчас заявлено, если ты импортируешь товар и с той страной, откуда ты импортируешь, подписано соглашение, будут признаны их сертификаты, чтобы можно запускать эту продукцию на территорию РФ. Не нужно годами оформлять российские сертификаты при импорте", - сказал Калинин.Он отметил, что если российская сторона доверяет китайской, европейской или турецкой сертификации, то такая система может быть внедрена. При этом ответственность за качество и безопасность товара ложится на поставщика."Это было еще решено на прошлой неделе. Просто сейчас выверяется сам текст постановления, но вопрос уже решенный. Главный ответ на санкции - максимальная экономическая свобода и содействие бизнесу", - отметил Калинин.В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса". Модератором выступает президент "Опоры России" Александр Калинин.Совместно с представителями региональных и федеральных органов власти предприниматели обсудят лучшие практики сотрудничества крупного бизнеса с субъектами МСП: "белую книгу" и декларацию о взаимодействии и необходимые меры для построения системы эффективного сотрудничества.

https://ria.ru/20220317/sakhar-1778607717.html

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, александр калинин, россия, красноярск, опорные университеты