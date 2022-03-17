https://ria.ru/20220317/segon-1778708982.html

Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая

Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая - РИА Новости, 17.03.2022

Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая

Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:37

2022-03-17T17:37

2022-03-17T17:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fbdbe580fcf1293418eb533c48a3533d.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что месячник по уборке и благоустройству будет завершаться промывкой дорог улично-дорожной сети и подготовкой к остановке тепла."Это будет примерно конец апреля - начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше плюс 8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".

https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков