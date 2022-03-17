https://ria.ru/20220317/segon-1778708982.html
Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая
Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая - РИА Новости, 17.03.2022
Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая
Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:37
2022-03-17T17:37
2022-03-17T17:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fbdbe580fcf1293418eb533c48a3533d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что месячник по уборке и благоустройству будет завершаться промывкой дорог улично-дорожной сети и подготовкой к остановке тепла."Это будет примерно конец апреля - начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше плюс 8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_9c2aea0653a7a92ea77c385033c98915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков