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Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая - РИА Новости, 17.03.2022
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Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая
Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая - РИА Новости, 17.03.2022
Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая
Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:37
2022-03-17T17:37
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общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что месячник по уборке и благоустройству будет завершаться промывкой дорог улично-дорожной сети и подготовкой к остановке тепла."Это будет примерно конец апреля - начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше плюс 8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
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общество, москва, петр бирюков
17:37 17.03.2022
 

Бирюков: отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля — начале мая

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / koldunova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Окончание отопительного сезона в Москве планируется в конце апреля - начале мая, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что месячник по уборке и благоустройству будет завершаться промывкой дорог улично-дорожной сети и подготовкой к остановке тепла.
"Это будет примерно конец апреля - начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше плюс 8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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