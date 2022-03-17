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Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить - РИА Новости, 17.03.2022
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Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить
Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить - РИА Новости, 17.03.2022
Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить
Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:54
2022-03-17T13:09
экономика
система быстрых платежей (сбп)
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ."Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП", - сказано в сообщении регулятора.Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей, добавил регулятор.Такой шаг, по мнению регулятора, позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам.Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.
https://ria.ru/20220302/sbp-1776064991.html
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экономика, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), россия
12:54 17.03.2022 (обновлено: 13:09 17.03.2022)
 
Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить

Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить с 600 тысяч до миллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
"Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП", - сказано в сообщении регулятора.
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Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей, добавил регулятор.
Такой шаг, по мнению регулятора, позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам.
Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.
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ЭкономикаСистема быстрых платежей (СБП)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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