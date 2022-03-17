https://ria.ru/20220317/sbp-1778639121.html

Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить

Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить - РИА Новости, 17.03.2022

Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить

Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:54

2022-03-17T12:54

2022-03-17T13:09

экономика

система быстрых платежей (сбп)

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ."Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП", - сказано в сообщении регулятора.Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей, добавил регулятор.Такой шаг, по мнению регулятора, позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам.Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

https://ria.ru/20220302/sbp-1776064991.html

https://ria.ru/20220302/sistema-1776049964.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), россия