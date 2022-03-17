https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778683789.html

Премьер Грузии напомнил, что в 2008 году санкции против России не вводили

Премьер Грузии напомнил, что в 2008 году санкции против России не вводили - РИА Новости, 17.03.2022

Премьер Грузии напомнил, что в 2008 году санкции против России не вводили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким напомнил общественности, что во время военного... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:50

2022-03-17T15:50

2022-03-17T15:50

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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким напомнил общественности, что во время военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году никто не вводил санкции против России.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине."Я хотел бы вспомнить и напомнить всем, что, к сожалению, после августовской войны никаких санкций против России со стороны тогдашних мировых лидеров введено не было. Я также хотел бы вспомнить президента (Леха – ред.) Качиньского, который в то время громко призывал западных лидеров к принятию решительных и смелых решений относительно европейской интеграции Грузии. После августовской войны мы видели обновление политики в отношении России, новые торгово-экономические проекты и, к сожалению, никаких санкций. Более того, к сожалению, даже наше грузинское правительство в то время не ввело санкции против России", - заявил премьер.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778640130.html

https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, михаил саакашвили, владимир путин, южная осетия, россия, грузия