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В Австралии сочли антироссийские санкции вредными - РИА Новости, 17.03.2022
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Запад признал удар от антироссийских санкций по самим себе
В Австралии сочли антироссийские санкции вредными - РИА Новости, 17.03.2022
Запад признал удар от антироссийских санкций по самим себе
Санкции против России наносят существенный экономический урон США и Европе, пишет колумнист Адам Крейтон в статье для The Australian. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:57
2022-03-17T14:45
в мире
владимир путин
финляндия
нато
санкции в отношении россии
россия
швеция
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Санкции против России наносят существенный экономический урон США и Европе, пишет колумнист Адам Крейтон в статье для The Australian.По его словам, санкции могут принимать неожиданный оборот вроде запретов элементов русской культуры, а накачка Украины оружием не приближает конфликтную ситуацию к разрешению.Как утверждает Крейтон, требования Москвы не стоят того, чтобы из-за них обрушивать глобальный миропорядок."Нейтральная Украина послужила бы интересам ее граждан. Например, Швеция и Финляндия процветают вне НАТО", — пишет он.По мнению автора, Россия продолжит сотрудничать с такими гигантами, как Индия или Китай, а потому изолировать ее не получится.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
финляндия
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в мире, владимир путин, финляндия, нато, санкции в отношении россии, россия, швеция
12:57 17.03.2022 (обновлено: 14:45 17.03.2022)
 
В Австралии сочли антироссийские санкции вредными

The Australian: санкции против России бьют по тем, кто их вводит

© REUTERS / Juan MedinaАвтозаправочная станция в Мадриде
Автозаправочная станция в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Juan Medina
Автозаправочная станция в Мадриде
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Санкции против России наносят существенный экономический урон США и Европе, пишет колумнист Адам Крейтон в статье для The Australian.
"Если бы те, кто вводит такие санкции, лично ощущали потери, они никогда не решились бы на такой шаг", — считает журналист.
По его словам, санкции могут принимать неожиданный оборот вроде запретов элементов русской культуры, а накачка Украины оружием не приближает конфликтную ситуацию к разрешению.
Как утверждает Крейтон, требования Москвы не стоят того, чтобы из-за них обрушивать глобальный миропорядок.
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"Нейтральная Украина послужила бы интересам ее граждан. Например, Швеция и Финляндия процветают вне НАТО", — пишет он.
По мнению автора, Россия продолжит сотрудничать с такими гигантами, как Индия или Китай, а потому изолировать ее не получится.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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