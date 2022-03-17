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В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 17.03.2022
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В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:33
2022-03-17T11:52
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская позиция в отношении нелегитимных односторонних ограничений ЕС предельно ясна, она неоднократно озвучивалась. Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:33 17.03.2022 (обновлено: 11:52 17.03.2022)
 
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

Представитель МИД Захарова назвала новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская позиция в отношении нелегитимных односторонних ограничений ЕС предельно ясна, она неоднократно озвучивалась. Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Лион - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:34
СМИ: санкции против России ударили по французам
 
В миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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