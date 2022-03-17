11:33 17.03.2022 (обновлено: 11:52 17.03.2022)
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
Представитель МИД Захарова назвала новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская позиция в отношении нелегитимных односторонних ограничений ЕС предельно ясна, она неоднократно озвучивалась. Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.