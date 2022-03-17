https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778618320.html

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:33

2022-03-17T11:33

2022-03-17T11:52

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия считает новые антироссийские санкции Евросоюза нелегитимными, ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская позиция в отношении нелегитимных односторонних ограничений ЕС предельно ясна, она неоднократно озвучивалась. Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии