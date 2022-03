https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию

Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию - РИА Новости, 17.03.2022

Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию

Зарубежный бизнес покидал Россию и прежде: во время финансовых кризисов и после присоединения Крыма. Некоторые вскоре вернулись — напрямую или через... РИА Новости, 17.03.2022

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Зарубежный бизнес покидал Россию и прежде: во время финансовых кризисов и после присоединения Крыма. Некоторые вскоре вернулись — напрямую или через контрагентов. Несмотря на громкие заявления, хлопать дверью готовы далеко не все. По каким схемам они продолжат работать и можно ли проводить параллели с прошлыми "исходами", разбиралось РИА Новости.Возврат по франшизеВосемь лет назад США и ЕС заморозили основную часть российских инвестиций американской нефтяной корпорации Exxon Mobil. Ей пришлось прекратить отношения с "Роснефтью" и вывезти часть персонала из России. Об этом много писали зарубежные СМИ, акцентируя внимание на разрыве контрактов. Однако полностью компания не ушла: осталась дочерняя структура "Эксон Нефтегаз Лимитед", еще с 1990-х управляющая проектом "Сахалин-1". Доля Exxon Mobil в пакете акций составляла 30 процентов. Правда, сейчас фирма отзывает сотрудников в США.Уходили компании и по чисто коммерческим причинам. А потом возвращались за новой прибылью. Например, японская Toshiba в 2014-м прекратила отгрузки телевизоров и ноутбуков, а позже пояснила, что не выдержала конкуренции с южнокорейскими Samsung и LG. В 2013-м доля производителя занимала примерно десять процентов рынка телевизоров в России.Но некоторые продукты Toshiba остались — например, жесткие диски, аккумуляторы. А в конце 2016-го компания подписала меморандум о взаимодействии с "Почтой России" в области автоматизации почтовых и логистических систем. В Санкт-Петербурге запустили линии для сортировки отправлений японского производства.Сложная история у финской сети Stockmann. К 2015 году в России работали семь ее универмагов, пять из них — в Москве. В том же году финны решили закрыть три магазина в столичных торговых комплексах "Мега", а также всю дочернюю сеть женской одежды Lindex. Но уже через три года магазин Stockmann открылся в Краснодаре, а еще через год сеть приросла двумя точками в центре Москвы. В начале 2022-го "Сбер" договорился о приобретении полного пакета акций в российском АО "Стокманн". Документ о намерениях подписали, дальнейшие соглашения запланировали на первую половину года.В 2014-2016 годах из России ушли и несколько брендов одежды: из-за невыгодного развития или долгов по франшизе. Перестали работать American Eagle, New Look, прекратились продажи River Island, Esprit, OVS. Если западные санкции и сказались на их решении, то лишь косвенно. Аналитики подчеркивают: параллельно с Россией магазины American Eagle массово закрывались в США и Канаде. Сейчас продукцию почти всех перечисленных брендов можно найти в том же "Стокманне" или на российских маркетплейсах.Уходили и возвращались и более престижные марки одежды — Alexander McQueen, Diesel. Причем закрывались они еще в 2009-м.Была похожая история и с западным фастфудом. Так, после санкций 2014-го исчезли популярные в Санкт-Петербурге американские рестораны быстрого питания Carl’s Jr. Однако уже через год появилась точка в Перми, а позже — снова в Северной столице и других городах России. Это стало возможным после передачи ресторанов под франшизное управление российской компании "Инвестиционно-Строительная Группа "ФОРТ ИС СПБ".В похожей ситуации сейчас и сеть пиццерий Papa John's: несмотря на заявления об уходе, все 188 ресторанов в стране еще продают пиццу. Ликвидацию не планируют и будут работать по соглашению о франчайзинге. Точками управляют россияне по соглашению с компанией американца Кристофера Уинна, который живет в Москве уже 20 лет."Лучшее, что я могу сделать, — это проявить уважение к моим сотрудникам, франчайзи и клиентам, не осуждая их из-за политики. Они заслужили хорошую пиццу в конце рабочего дня", — сказал Уинн газете The New York Times.Перебои в поставкахPapa John’s не одинок в своих намерениях. Несколько зарубежных компаний, заявивших об уходе из России, на самом деле не прекратили операционную деятельность в стране. Речь идет скорее о пиар-ходе с целью сохранить выручку и от западного, и от российского потребителя.Например, Coca-Cola, ранее сообщившая об остановке производства, этого делать не будет. Но прекратит инвестировать в маркетинг и новые проекты.Задний ход дали два японских автоконцерна. В российском представительстве Nissan заявили, что отложат на неопределенный срок поставки нового кроссовера Pathfinder, однако планируют возобновить сборку машин в Петербурге. Выяснилось, что временная приостановка конвейера связана с перебоями в поставках комплектующих, вопрос должны решить к началу апреля.Аналогичная ситуация — у Toyota Motors. Компания приостановила производство RAV4 и Camry на заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических проблем. Позже представитель Toyota в России сообщил в пресс-релизе, что закрывать завод и уходить из России компания не планирует.Поменял стратегию и нефтяной гигант Shell, который еще 8 марта заявил об остановке сотрудничества: "Незамедлительно прекращаем спотовые закупки российской нефти". Компания собиралась закрыть и автозаправки.При этом в Shell ничего не сказали о долгосрочных контрактах с нефтегазовыми компаниями, а это значит, что работа по ним продолжается. Кроме того, один из топ-менеджеров компании сообщил РИА Новости, что сбытовая дочка Shell, компания "Шелл нефть", не остановила операционную деятельность в России и заправки тоже открыты. Готовится план действий с учетом решения головной компании.Похожая тактика — у производителя игрушек Lego. Первоначально компания объявила о том, что останавливает продажи в 81 магазине на территории России. Тут же с полок исчезла почти вся их продукция, зато на Avito ее продавали в два раза дороже. Но через несколько дней конструкторы неожиданно вернулись, а компания объяснила заминку сложностями доставки.Любопытный пример из сферы музыкального бизнеса. Группа Pink Floyd заявила, что отзывает из стриминговых сервисов на территории России и Белоруссии все свои альбомы, выпущенные с 1987 года. Однако основные легендарные записи коллектив сделал раньше, когда его участником был Роджер Уотерс, продолживший затем сольную карьеру. Музыкант, очевидно, запретил убирать из Spotify и Apple Music альбомы со своим участием. В соцсетях Уотерс осудил военную спецоперацию, однако добавил, что разжигатели украинского конфликта сидят в Вашингтоне.Ушли не до концаСогласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank, в 2014-2015 годах Россию покинули 56 торговых сетей, включая общепит и бренды одежды. Тогда же британская компания Global Counsel провела исследование рынка и предположила, что в течение года уйдут и многие крупные игроки бизнеса. В том числе BP, Shell, Deutsche Bank, Siemens. Но аналитики ошиблись в прогнозах: в 2016-м этого не произошло.И до сих пор — тоже. Пока ни одна крупная иностранная компания не ликвидировала российские юрлица и не выставила активы на продажу.Однако зарубежных инвестиций будет ощутимо меньше. Еще в конце 2013-го инвесторы стали выходить с развивающихся рынков — тогда банки Уолл-Стрит Goldman Sachs и JP Morgan Chase сделали прогноз, что рост в этих странах закончился. После санкций 2014-го крупные фонды сильно сократили лимиты на Россию.Сейчас оба этих банка уходят. Как пишет The New York Times, размер кредитных вложений Goldman Sachs составлял всего 650 миллионов долларов — в то время как сумма кредитных операций банка по всему миру достигла полутора триллионов. Финансовые показатели JP Morgan Chase в России не раскрывают. Известно, что здесь работают более 100 сотрудников банка, но страна не входит для него даже в двадцатку крупнейших рынков.Приостановили деятельность и другие финансовые организации, в том числе Deutsche Bank. Впрочем, неизвестно, надолго ли и до какой степени. Тот же Goldman Sachs продолжит торговать корпоративными облигациями.Опыт зарубежных компаний, уходивших с российского рынка, а затем пытавшихся вернуться, вряд ли будет полезен в текущей ситуации. Так считает генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ" Евгений Лашков. В качестве примера он приводит автомобильные бренды."Alfa Romeo, Opel и Daewoo возвращались в Россию единожды, а Seat — целых три раза. И всякий раз стратегию действий этих компаний определял один фактор: наличие платежеспособного спроса. В нынешних условиях зарубежные фирмы должны будут столкнуться не только с падением благосостояния потенциальных покупателей, но и имиджевыми потерями на основных рынках, — говорит Лашков. — Необходимо честно признать: внутренний рынок России не настолько емок, чтобы ради его сохранения транснациональные компании закрыли глаза на столь серьезные риски".По его мнению, с учетом сопутствующего ущерба возвращение крупных игроков может произойти не так скоро. Или вообще никогда.Член совета директоров компании "Шоколадница" Лада Пугачева, напротив, считает, что российский рынок был и остается привлекательным, поэтому место ушедших компаний достаточно быстро займут."Есть дружественные страны, предприятия которых готовы и могут работать на российском рынке. Останется иностранный бизнес, который предоставил франшизу россиянам", — говорит Пугачева. По ее оценке, 90 процентов компаний, остановивших бизнес в России, называют меры временными.А далее — выбор за самими иностранцами. У них три варианта действий: передавать активы в российское управление, банкротить дочерние предприятия или продолжать работу, как Papa Jonh’s.

россия

сша

европа

вашингтон (город)

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

