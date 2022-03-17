https://ria.ru/20220317/samsung-1778630958.html

Апелляционный суд отменил запрет продажи смартфонов с Samsung Pay в России

Апелляционный суд отменил запрет продажи смартфонов с Samsung Pay в России - РИА Новости, 17.03.2022

Апелляционный суд отменил запрет продажи смартфонов с Samsung Pay в России

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запретившей южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:20

2022-03-17T12:20

2022-03-17T13:19

экономика

технологии

samsung

samsung electronics

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запретившей южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства."Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в иске Sqwin SA полностью отказано", - сказал собеседник агентства. В карточке дела отмечается, что апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт.Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA в июле прошлого года запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот.В октябре суд по ходатайству истца принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей".Как заявила РИА Новости управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева, представлявшая интересы Samsung, ответчики "удовлетворены решением апелляционной инстанции и тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты". Комментарием истца агентство не располагает.Согласно описанию изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения - Виктор Гульченко, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" обратилось в Роспатент с возражениями на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продажу смартфонов. Рассмотрение возражений Палатой по патентным спорам несколько раз переносилось, и пока они не рассмотрены. Апелляционный суд 27 января отказал Sqwin SA в принятии обеспечительных мер в виде запрета продажи 61 модели смартфонов Samsung и использования Samsung Pay до вступления в силу судебного акта по спору.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России, ею пользовалось 17% граждан. На первом месте был Google Pay с 32% пользователей, за ним шел Apple Pay (30%). Эксперты говорили, что Google Pay и Apple Pay тоже могут получить иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.

https://ria.ru/20220315/mir-1778338387.html

https://ria.ru/20220305/postavki-1776635638.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

https://ria.ru/20220303/oplata-1776113640.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, samsung, samsung electronics, россия