https://ria.ru/20220317/sakhar-1778607717.html
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - РИА Новости, 17.03.2022
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара
Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:56
2022-03-17T10:56
2022-03-17T15:01
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
русагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в ведомстве."ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар", — говорится в сообщении.Еще одной причиной для проверки стало необоснованное сокращение предложения на рынке.В частности, внеплановые выездные проверки проходят в компаниях "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".Ранее ФАС также сообщила, что проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек.
https://ria.ru/20220317/pitanie-1778598124.html
https://ria.ru/20220316/tovar-1778455953.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), русагро
10:56 17.03.2022 (обновлено: 15:01 17.03.2022)
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара
ФАС на фоне роста цен проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара