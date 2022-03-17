https://ria.ru/20220317/sakhar-1778607717.html

ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара

ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - РИА Новости, 17.03.2022

ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара

Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:56

2022-03-17T10:56

2022-03-17T15:01

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

русагро

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в ведомстве."ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар", — говорится в сообщении.Еще одной причиной для проверки стало необоснованное сокращение предложения на рынке.В частности, внеплановые выездные проверки проходят в компаниях "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".Ранее ФАС также сообщила, что проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек.

https://ria.ru/20220317/pitanie-1778598124.html

https://ria.ru/20220316/tovar-1778455953.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), русагро