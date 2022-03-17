Рейтинг@Mail.ru
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/sakhar-1778607717.html
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - РИА Новости, 17.03.2022
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара
Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:56
2022-03-17T15:01
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
русагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в ведомстве."ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар", — говорится в сообщении.Еще одной причиной для проверки стало необоснованное сокращение предложения на рынке.В частности, внеплановые выездные проверки проходят в компаниях "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".Ранее ФАС также сообщила, что проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек.
https://ria.ru/20220317/pitanie-1778598124.html
https://ria.ru/20220316/tovar-1778455953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), русагро
10:56 17.03.2022 (обновлено: 15:01 17.03.2022)
 
ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара

ФАС на фоне роста цен проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мешки с сахаром на полке магазина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар, сообщили в ведомстве.
"ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар", — говорится в сообщении.
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:04
ЕР предложила меры по борьбе с ростом цен на детское питание
Еще одной причиной для проверки стало необоснованное сокращение предложения на рынке.
В частности, внеплановые выездные проверки проходят в компаниях "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".
Ранее ФАС также сообщила, что проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек.
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 15:06
"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Русагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала